السعودية ومنهج قتل المهاجرين واللاجئين

العالم - مع الحدث

وقال الدرواني في حديث لبرنامج مع الحدث، السعودية ومن خلال العقد الأخير، تبدو كوحش كاسر فلت من عقال ويرتكب الجرائم في كل مكان دون أن يرف له جفن ودون ان يبالي بالقوانين الدولية ولا بالمنظمات ولابالمجتمع المدني ولا بالأمم المتحدة ولا بالمنظمات الانسانية.

وشدد علی ان المال هو الذي يسيطر علی الامم المتحدة وما حصل في اليمن كشف كثير من هذه الخبايا والطبيعة التي تعيشها الامم المتحدة من الضعف والهوان أمام المال أو سلطات التمويل والممولين، فأصبحت تابعة لمن يدفع أكثر فقد تم شطب اسم السعودية بفعل المال اكثر من مرة فيما يخص الجرائم التي ارتكبتها في اليمن وهذا ما اقره صراحة الأمين العام السابق للأمم المتحدة قبل نهاية ولايته.

وأشار الدرواني الی مجزرة ارتكبتها قوات حرس الحدود السعودية بحق لاجئين ومهاجرين أفارقة حيث قتلتهم جميعاً بدم بارد، بصعقهم بالكهرباء، مؤكداً ان السعودية تستغل النظام العالمي الذي ينظر بالعين الواحدة لارتكاب جرائمها.

واوضح ان السعودية ارتكبت قبل هذا جريمة اخری بحق المهاجرين حيث قصفت قارباً يحمل مهاجرين في البحر الاحمر وتحدثت عنها منظمة الهجرة الدولية، حيث قتل فيها العشرات من المهاجرين بغارات العدوان السعودي دون ان تقدم السعودية أي بيان أو اعتذار حول هذه الجريمة.

أكد وكيل وزارة حقوق الانسان علي تيسير توثيق جرائم السعودية بحق المهاجرين وارسالها للجهات والمنظمات الدولية المعنية، مشيراً الی ان هذه الخطوات تأتي فقط لأقامة الحجة علی هذه المنظمات.

وانتقد تيسير سياسة الكيل بمكيالين لدی المنظمات الدولية، مشيراً الی ان هذه المنظمات، استنفذت جميع قواها وامكانياتها للتحقق من ارتكاب جرائم حرب محتملة في بداية العمليات الروسية في اوكرانيا، لكنها لم تحرك ساكناً ازاء انواع الجرائم التي ارتكبتها السعودية في اليمن علی مدار 8 سنوات بل وحتی ازاء الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي في كثير من دول العالم.

وقالت الناشطة في حقوق الانسان فيولت داغر انها تشعر بخجل عندما تعرف نفسها أنها ناشطة في مجال حقوق الانسان، لأن الناشط في حقوق الانسان أصبح شخص بلا جدوی، فكلما وثق الناشط جريمة دولية ونشر تقارير عنها في المنظمات الدولية، لايری أي رد فعل لهذه المنظمات، وكأن الأنظمة هي التي قررت تصفية أعداد كبيرة من الانسان ولاتوجد منظمة غير ممولة تعترض علی هذا التصرف.

ويری الدرواني ان السعودية ترتکب هذه الجرائم بحق المهاجرين الافارقة، من أجل منع غيرهم من الهجرة نحو السعودية.

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