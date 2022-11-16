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شاهد.. من وراء استهداف الناقلة النفطية في بحر عمان؟

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال المحلل السياسي حسن هاني زادة إن استهداف الناقلة النفطية في بحر عمان جاء من جهات مجهولة.

العالم - خاص بالعالم

وقال هاني زادة، في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن من عادة كيان الاحتلال ان يتهم ايران في كل مشكلة يقع فيها.

وأضاف، أن ايران اذا ما قامت باستهداف الناقلة النفطية في بحر عمان لأعلنت جهارا نهارا دون ان تخشى أي ردة فعل من كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد المحلل السياسي، أن كيان الاحتلال غير مرغوب به في المنطقة وخاصة بعد فوز نتنياهو وحزبه المتطرف برئاسة حكومة الكيان، مما اثار حفيظة الشعوب وزادت من اعدائه في المنطقة.

هذا وأفادت وكالة أسوشيتد برس بتعرض ناقلة نفط لقصف بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني اسرائيلي أن الناقلة المستهدفة تشغلها شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي، ومقرها سنغافورة، وترفع علم ليبيريا، وقال إن الهجوم على الناقلة وقع مساء الثلاثاء، متهما ايران بالوقوف وراءه. وأعلنت الشركة المشغلة في بيان أن السفينة 'باسيفيك زيركون' أصيبت بمقذوف على بعد نحو مئة وخمسين ميلا قبالة ساحل عمان، مشيرة الى أن الهجوم لم يخلف خسائر بشرية أو تسربا للوقود.

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