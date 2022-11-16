الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

القضاء الإيراني يصدر حكم الإعدام بحق 3 عناصر من مثيري الشغب

القضاء الإيراني يصدر حكم الإعدام بحق 3 عناصر من مثيري الشغب
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكدت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران صدور حكم الإعدام بحق ثلاثة عناصر من مثيري الشغب في طهران، مؤكدة أن الأحكام الصادرة هي أولية ويمكن استئنافها.

العالم - إيران

وأوضحت الوكالة حول هؤلاء الثلاثة أن: شخص قام عن عمد وبنية قتل رجال الشرطة بالهجوم على هؤلاء بسيارته ودهسهم، حيث قتل شرطياً وجرح عدداً آخر، وبعد اعترافات أدلى بها ووجود وثائق صريحة بهذا الشأن، إتهمه القضاء بالإفساد في الأرض، وحكم عليه بالإعدام.

وأضافت أن متهماً آخر: إستل سلاحا باردا، وهاجم أحد حراس الأمن عمداً بسكين بقصد قتله، وإثارة الرعب والإخلال في أمن المجتمعه، كما قام بإشعال النار في مبنى قائممقامية مدينة باكدشت وتدمير ممتلكاتها، إتهمه القضاء بالحرابة، وحكم عليه بالإعدام.

هذا وأكدت الوكالة: كما حُكم على شخص حاول إغلاق الشوارع ومنع حركة السيارات وكذلك إحداث الرعب وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، وكان له دور قيادي في هذه الأمور، تحم الحكم عليه بالإعدام بتهمة الحرابة.

وأوضحت وكالة ميزان: تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة هي أولية وقابلة للاستئناف.

روابط ذات صلة

الداخلية الإيرانية: تم اعتقال عناصر من المخابرات الفرنسية خلال أعمال الشغب الأخيرة

صحيفة تكشف خفايا الدور السعودي - الاماراتي في اعمال الشغب في ايران

استشهاد 3 من المدافعين عن الامن خلال اعمال الشغب مساء الثلاثاء

عودة مثيري الشغب من خلال سيناريو 'الإضراب' الفاشل + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول صهيوني سابق: التعاون بين إيران والصين وروسيا مقلق

شاهد.. 2000 مليار دولار طلبتها الاستخبارات السعودية لاسقاط بشار الاسد

الرئيس الاسد يتلقى رسالة من سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية

مصادر إعلامية: ناقلتا النفط اليونانيتان تبحران من إيران

برلماني إيراني: عازمون على زيادة الصادرات إلى روسيا

السفير الكازاخستاني: زيادة بنسبة 9.3% في التعاملات التجارية مع إيران