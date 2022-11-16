القضاء الإيراني يصدر حكم الإعدام بحق 3 عناصر من مثيري الشغب

العالم - إيران

وأوضحت الوكالة حول هؤلاء الثلاثة أن: شخص قام عن عمد وبنية قتل رجال الشرطة بالهجوم على هؤلاء بسيارته ودهسهم، حيث قتل شرطياً وجرح عدداً آخر، وبعد اعترافات أدلى بها ووجود وثائق صريحة بهذا الشأن، إتهمه القضاء بالإفساد في الأرض، وحكم عليه بالإعدام.

وأضافت أن متهماً آخر: إستل سلاحا باردا، وهاجم أحد حراس الأمن عمداً بسكين بقصد قتله، وإثارة الرعب والإخلال في أمن المجتمعه، كما قام بإشعال النار في مبنى قائممقامية مدينة باكدشت وتدمير ممتلكاتها، إتهمه القضاء بالحرابة، وحكم عليه بالإعدام.

هذا وأكدت الوكالة: كما حُكم على شخص حاول إغلاق الشوارع ومنع حركة السيارات وكذلك إحداث الرعب وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، وكان له دور قيادي في هذه الأمور، تحم الحكم عليه بالإعدام بتهمة الحرابة.

وأوضحت وكالة ميزان: تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة هي أولية وقابلة للاستئناف.