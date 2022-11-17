حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا بلغ 4 مليارات دولار

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به تيزهوش خلال الاجتماع المشترك مع رجال الأعمال في روسيا الاتحادية من مقاطعات موسكو وتومسك وستافروبول وشيليابينسك وبوشكورتوستان الذي عقد في مدينة رشت مساء الأربعاء.

وقال: ان حجم العلاقات التجارية بين ايران وروسيا يبلغ حاليا 4 مليارات دولار سنويا وقد تمت الاستفادة في ذلك من طاقات المجلس الدولي للتعاون التجاري التابع لغرفة التجارة والصناعة لبلدان بحر قزوين.

واضاف: إن إيران وروسيا تتمتعان بقدرات اقتصادية وتجارية قل نظيرها وبامكانها تطوير التعاون الثنائي بينهما.

وقال: ان أكبر مشاكلنا الان هي النظام المصرفي ، ويجب حل مشاكل هذا القطاع بشكل أساسي من أجل تسهيل التبادلات الاقتصادية خاصة في ظروف الحظر التي تواجهها إيران وروسيا.

وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم في كيلان إلى القدرات الصناعية والإنتاجية العديدة للمحافظة في مجالات الأدوية والأجهزة المنزلية وغيرها وكذلك القدرات الزراعية من خضروات صيفية وحمضيات وكيوي ، وأضاف: إن تحديد القدرات والمعوقات ومحاولة حل المشكلات يعد من سبل تعزيز التبادلات التجارية.