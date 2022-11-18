مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون البيئي 

العالم - سوريا

وأوضح الزميل حسام زيدان، ان وزير الإدارة المحلية والبيئة السورية المهندس حسين مخلوف ونائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة في الاتحاد الروسي سيرجي انو برينكو، بحثا سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين سورية وروسيا في مجال البيئة ومكافحة التغير المناخي للحد من آثاره.

وأكد مخلوف خلال لقائه برينكو على هامش المشاركة في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي في شرم الشيخ، ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة سابقاً بين الجانبين في مجال البيئة وعقد اجتماعات ثنائية للارتقاء بهذا التعاون.