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المحميات..

كيف تكون"السعودية العظمى"وتكذب على مواطنيها!

السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

يلقي برنامج" المحميات" الضوء على ما يسمى بـ"السعودية العظمى"والعلاقات السعودية الأمريكية وعلاقة المحمية براعيها كما نتطرق الى البطالة والفساد وموضوع الهدر في مملكة آل سعود.

العالم المحميات

ويناقش برنامج" المحميات" أكثر الأمور التي يتحدث عنها الاعلام السعودي وضج فيها الداخل هو تعبير"السعودية العظمى"، وهو تعبير تحول من اهزوجة اعلامية يرددها الاعلام الفاشل لشيء واقعي ويطبق نظرية اكذب اكذب حتى تصدق النظرية وتعيشها.

وسلط البرنامج الضوء على العلاقة الغريبة التي تربط المملكة العربية السعودية بالحامي الأمريكي حيث يخرج رئيس أمريكي كالرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ويشتم السعودية ورغم ذلك يبقى السعوديون متعلقين به.

كما ناقش البرنامج موضوع الاوضاع الاقتصادية السيئة للسعودية وعلى الرغم من كونه بلد نفطي تنتشر فيه البطالة والفقر مستعرضا فيديو لكواطن سعودي سعيد حصل على وظيفة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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