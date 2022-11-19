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بالفيديو.. تصاعد حدة التوتر بين فرنسا وأميركا

السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

باريس (العالم) 2022.11.19 - إرتفعت حدة التوتر بين فرنسا وأميركا بسبب تضارب مصالح البلدين، حيث شكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدوى صفقة الصواريخ النووية الأميركية لأستراليا، فيما حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية لمكافحة التضخم.

العالم أوروبا

تداعيات الحرب في أوكرانيا تلقي بضلالها على العلاقات الاوروبية الأميركية.. فتضارب المصالح بدأ يهدد موجة الاتحاد التي تشكلت منذ فبراير الماضي.

فها هي رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن تهدد بأن بلادها لن تقف مكتفة الأيدي في مواجهة خطة استثمار أميركية هائلة لمكافحة التخضم، وذلك لأنه قد يضر بالمنافسة التجارية.

التحذير الفرنسي نابع من قلق باريس من أن تلحق مبادرات الطاقة النظيفة داخل الولايات المتحدة ضرراً غير عادل بالصناعة الأوروبية التي تضررت بالفعل جراء الحرب في أوكرانيا.. وهو ما أكد عليه مسؤولون آخرون من ألمانيا وكوريا الجنوبية، محذرين من أن يشعل القانون الأميركي حرباً جمركية كبرى.

ولم يكن هذا القانون السبب الوحيد لتوتر العلاقات الفرنسية الأميركية فحسب.. فالرئيس الفرنسي إمانوئيل ماكرون لم ينس الطعنة التي تلقتها بلاده في ظهرها من واشنطن، عندما أفشلت صفقة بيع غواصات فرنسية إلى أستراليا.. حيث حذر على هامش قمة الرؤساء التنفيذيين بمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك من أن اتفاق أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية لم يفي باحتياجات كانبرا، وذلك بعد يوم واحد من قوله إن عرض الغواصات الفرنسية الصنع لا يزال مطروحا على الطاولة

مواقف قد تؤثر سلباً على لقاء ماكرون مع نظيرة الأميركي جو بايدن المقرر بعد نحو أسبوعين في واشنطن.

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بالفيديو.. تصاعد حدة التوتر بين فرنسا وأميركا