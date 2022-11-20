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شاهد.. فيديو عن كمين لمجاهدين يمنيين يقضي على قوات سعودية

الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون فيديو عن كمين للمجاهدين اليمنيين يقضي على قوات سعودية بينهم ضباط في جيزان.

العالم - اليمن

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