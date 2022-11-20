من الذي قصف أكبر محطات للطاقة النووية في أوروبا؟

العالم - الأزمة الأوكرانية

الجيش الروسي اتهم كييف بقصف منطقة محطة زابوروجيا النووية جنوبي أوكرانيا حيث يسيطر هو هناك. وقال إنها قصفت بنحو عشرين قذيفة من العيار الثقيل المنطقة الواقعة بين وحدتي الطاقة رقم اربعة وخمسة واستهدفت سطح مبنى خاص يقع قرب هذه الوحدات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف:"كييف لا تتوقف عن الاستفزازات من أجل خلق تهديد بوقوع كارثة نووية في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا. سيتم توضيح عواقب الأضرار الناجمة عن القصف المدفعي بعد فحص منطقة المحطة من قبل خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة 'روساتوم'، لا تزال حالة الإشعاع في منطقة محطة الطاقة النووية طبيعية".

بدورها اتهمت اوكرانيا، موسكو بالقصف، وقالت إن منشآت البنية التحتية بالمحطة تعرضت لما لا يقل عن اثني عشر قصفاً، مدعية ان قائمة المعدات المتضررة تشير إلى أن المهاجمين استهدفوا وعطلوا بشكل دقيق البنية التحتية التي كانت ضرورية لإعادة تشغيل وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة لسد الاحتياجات الأوكرانية.

بدورها، تندد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتعرض محطة زاباروجيا للهجوم وطالبت من يقفون وراءه، بوقفه فوراً. ووصف مدير الوكالة رافايل غروسي الخبر بأنه مقلق جداً وأمر غير مقبول على الإطلاق.

وكان مجلس الحكام في الوكالة تبنى قبل أيام، قراراً جديداً يدعو روسيا إلى الانسحاب من المحطة ووقف ما تقوم به ضد المواقع النووية في أوكرانيا.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا خلال الفترة الماضية، الاتهامات بالمسؤولية عن عمليات قصف المحطة التي توفر نحو خُمس احتياجات أوكرانيا من الكهرباء.