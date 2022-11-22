فلسطين في قلب المونديال.. المحتلون لا مرحبا بهم

العالم - نبض السوشيال

الملاحظ من خلال الفيديوهات التي انتشرت مع افتتاح المونديال كثرة التغريددات التي تتسم بالرفض القاطع لاي تصوير او لقاء مع الاعلام الصهيوني الذي حضر ارض المونديال محاولا بذلك مصادرة المونديال وجره الى يؤرة التطبيع المُذل من خلال محاولة اصطياد تصريحات تصب في صالح الكيان الاسرائيلي او كحد ادنى تنظر للتطبيع بصورة ايجابية.

اتبع المراسلون الاسرائيليون اسلوب المراوغة مستعينين بتمكنهم من النطق باللغة العربية التي يظن كثير من الحاضرين للوهلة الاولى انهم فلسطينيون من الاراضي المحتلة او من عرب الاراضي المحتلة او من احدى الدول العربية القريبة من فلسطين المحتلة لكن الملاحظ في المقابل ان هؤلاء يواجهون بالرفض بمجرد ان يفهم أو يكتشف الشخص او الاشخاص المجرى معهم اللقاء انهم صهاينة او يعملون للاعلام الصهيوني.

الى ذلك قالت وسائل إعلام عبرية، إنّ مشجعين لبنانيين في مونديال “قطر 2022” رفضوا الحديث مع مراسل القناة 12 بعد معرفتهم إنّه "إسرائيلي"، ووفق مراسل القناة العبرية في قطر، فإنّ الشباب اللبنانيين غضبوا عندما عرفوا أنّ من يتكلم معهم إعلام عبري، وقال: “نحن موجودون في المونديال. وأود القول إنّه خلف الكواليس تقريباً كل من نلتقي معه ونعرّف عن أنفسنا أمام مشجعين عرب فإنهم بشكل عام يرفضون. لكن هناك مجموعة شبان لبنانيين في اللحظة التي قلنا لهم إننا من إسرائيل، تغير التعاطي 180 درجة”.

وتابع أنّ “الشباب اللبناني رفضوا الاعتراف بوجود إسرائيل”، مؤكدين أنّه لا يوجد شيء اسمه “إسرائيل” بل فلسطين.

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نتابع الان اهم التغريدات المنتصرة للقضية الفلسطينية التي حضرت المونديال، حيث رد مشجعون من لبنان على مراسل قناة عبرية في قطر، من خلال حادثة ليست الأولى من نوعها، شباب لبنانيون يرفضون الحديث مع الإعلام العبري أثناء مشاركتهم في مونديال قطر، ويؤكدون أنّ لا شيء اسمه “إسرائيل”، فيما هتف بعض الحضور بهتاف (ياللا ياللا ياللا.. اسرائيلي بره)

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غرد حساب الناشطة (دينا حسيب) قائلا:

خلال كأس العالم، شاب يرفع علم فلسطين خلف صحفي صهيوني...

#فلسطين_قضيتي

#فلسطين_في_مونديال_قطر

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كتب "جابر الحرمي" في تغريدة له: قناة صهيونية تستجدي أحداً يظهر معها لا تجد .. الجميع يرفض أي تصوير أو لقاء معهم في #قطر .. قطريون وفلسطينيون مع إخوانهم العرب يرفعون أعلاما فلسطينية خلف قناة صهيونية مع هتافات رافضة لوجودهم خلال إعدادها تقريرا عن #كأس_العالم_قطر_2022 ..

#انا_عربي_وادعم_قطر

#قطر_رفعتوا_الراس

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نشر حساب (#سعوديون_مع_الاقصى) فيديو مساند للقضية الفلسطينية وغرد قائلا:

الشعوب العربية كلها متضامنة مع فلسطين وخاب الصــهاينة والمتصــهينون

#كأس_العالم_قطر_2022

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غرد موقع (#القدس_ينتفض) قائلا:

الإعلام الإسرائيلي يواجه مقاطعة وإحراج كبير في قطر

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غرد الكاتب الفلسطيني الشاب (رضوان الأخرس) قائلا:

في #كأس_العالم_قطر_2022 رأى الاحتلال الإسرائيلي إلى أي مدى هو منبوذ من قبل الشعوب العربية، فقد ظهر صحفيوه بمظهر سخيف ومُذل وهم يستجدون حفاوة أو مجرد ترحيب، بينما #فلسطين حاضرة بقوة في الهتافات والشعارات والوجدان. هذا استفتاء يتجاوز كل الزيف ويعبر عن النبض الحقيقي للأمة..

غرد حساب (التطبيع_خيانة#) قائلا بان "آلاف المشجعين في الدوحة يلبسون الكوفية الفلسطينية ويرفعون أعلام فلسطين، لو كانوا في أبو ظبي لتم إعتقالهم بتهمة الإساءة لدولة شقيقة!

#فلسطين_في_مونديال_قطر