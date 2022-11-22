إسلامي : بدانا عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو اعتبارا من يوم الاثنين

العالم - ايران

واضاف اسلامي في تصريحات له اليوم الاثنين : حاليا تم توفير أكثر من سبعة ملايين برميل من النفط منذ تشغيل محطة بوشهر للطاقة، ووفقا لتأكيد قائد الثورة الاسلامية على استخدام الطاقة النظيفة، فقد وضعنا قانون استهداف تطوير محطات الطاقة النووية على جدول الأعمال. للمساهمة في زيادة الطاقة النووية بنسبة 20٪ في البلاد.

وتابع قائلا : من المقرر ان يتم اتخاذ تدابير في قطاعي توليد الكهرباء من التكنولوجيا النووية ، وبناء وتجهيز الأجهزة للحد من الملوثات، وخاصة السوائل المرتشحة، في منظمة الطاقة الذرية.