الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
١٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إسلامي : بدانا عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو اعتبارا من يوم الاثنين

إسلامي : بدانا عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو اعتبارا من يوم الاثنين
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الوطنية محمد اسلامي، انه وكما أعلنا سابقا فأن الضغط والقرار السياسي لن يغير شيئا وأن إصدار القرار سيكون له رد فعل جدي، وردا على قرار مجلس الحكام ، بدأنا إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في فوردو اعتبارا من يوم الاثنين.

العالم - ايران

واضاف اسلامي في تصريحات له اليوم الاثنين : حاليا تم توفير أكثر من سبعة ملايين برميل من النفط منذ تشغيل محطة بوشهر للطاقة، ووفقا لتأكيد قائد الثورة الاسلامية على استخدام الطاقة النظيفة، فقد وضعنا قانون استهداف تطوير محطات الطاقة النووية على جدول الأعمال. للمساهمة في زيادة الطاقة النووية بنسبة 20٪ في البلاد.

وتابع قائلا : من المقرر ان يتم اتخاذ تدابير في قطاعي توليد الكهرباء من التكنولوجيا النووية ، وبناء وتجهيز الأجهزة للحد من الملوثات، وخاصة السوائل المرتشحة، في منظمة الطاقة الذرية.

روابط ذات صلة

إيران.. بدء زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال اجتماع المنظمة المقبل.... الكويت تنفي وجود أي نقاشات حول نية 'أوبك+' زيادة إنتاج النفط

القوات الاميركية تجري تدريبات عسكرية في ريف الحسكة

القوات الأميركية تستمر بسرقة النفط السوري

بالفيديو: القوات التركية تقصف قرى ريف حلب الشمالي

موسكو: انسحاب القوات الاميركية من سوريا يساعد على الاستقرار الوضع فيها

سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني للسعودية في مرمى نظيره الارجنتيني