شاهد.. معارض سعودي يكشف خبايا ما يخطط له إبن سلمان

العالم - ضيف وحوار

قناة العالم الاخبارية استضافت بن هاشم خلال برنامج "ضيف وحوار" من أجل القاء الضوء على واقع حقوق الانسان والمشهد السياسي في السعودية.

وفيما يلي اليكم نص المقابلة:

العالم : تشير التقارير في أكثر من منظمة حقوقية اقليمية ودولية، الى واقع مرير في السعودية في ما يتعلق بحقوق الانسان، انتم كيف ترون واقع حقوق الانسان في السعودية وهل هناك اعداد او احصائيات بشأن معتقلي الرأي في السعودية؟

بن هاشم: آخر احصائية لمعتقلي الرأي في السعودية كانت في عام 2018 وتتراوح بين 58 الف الى 54 الف معتقل رأي، وهذا الشيء المعلن فقط، وبعد عام 2018 شنت السلطات السعودية حملة واسعة تجاه الشيعة في المنطقة الشرقية، وعلى الزيدية والاسماعيلية في منطقة الجنوب، وعلى علماء السنة المعتدلين، وكذلك علماء السلفية سواء كانوا معتدلين او غير معتدلين، النظام اعتقل كل شخص مؤثرا في المجتمع، سواء دينيا او اجتماعيا، لم يتركوا احدا، المثقفين، الكُتاب، الصحفين القومين، وجميع من له توجه سواء كان اجتماعيا سياسيا دينيا، تربويا ثقافيا تم اعتقاله، بحيث اصبح السعودية الان خالية من الكفاءات.

العالم: عندما تتحدث عن 58 الف معتقل ماهي التهم التي توجه اليهم، ماهي التهم التي توجه اليهم في المحكمة؟

علي بن هاشم: التهم في السعودية قليلة ومتداولة، وهي: الخروج على طاعة ولي الامر، تنظيمات ارهابية، التحريض ضد ولاة الامر، او التعاون مع منظمات حقوقية في الخارج، لان هذا الامر يعتبر تعامل مع منظمات ارهابية، مثلا الشيخ حسن فرحان المالكي طلع على قناة كويتية اتهم بانه تعامل مع العدو، واذا شخصا طلع على قناة الجزيرة يتهم بانه تعامل مع عدو.

من ضمن التهم الموجه للشيخ حسن فرحان المالكي، التعامل مع منظمات ارهابية وهذا بعدما طلع في مقابلة مع قناة العالم، لجين هذلول الهذلول، كانت تتعامل مع منظمات حقوقية هيومن رايتس ووتش، هلنسكي، وهي تعمل في حقوق النساء تم اتهامها بالتعامل مع منظمات ارهابية، يعني أي شيء فيه انتقاد للسياسية السعودية، او مطالبات بحقوق الانسان يعتبر ارهاب في القانون السعودي.

العالم: هؤلاء المتهمين حسب القانون السعودي هل يحق لهم ان يوكلو محامون؟

بن هاشم: يحق لهم ان يوظفوا محامي، لكن أي محامي يتم توكيله يتم اعتقاله مباشرة، في عدة معتقلين في القطيف، نتواصل مع اهاليهم ولدينا تفاصيل كاملة عنهم، كلما يوكلوا محامي يتم اعتقال المحامي، او يهدد من قبل أمن الدولة انه اذا استمر في القضية يتم اعتقاله، ويسحبون رخصة المحامات من عنده ويغلقون مكتبه مباشرة.

لا يوجد أي معتقل رأي لديه محامي، المحامي الوحيد الذي عمل في مجال معتقلين الرأي هو طه الحاجي، وهو حاليا لاجئ في المانيا، كان يعمل من عام2011 الى 2015 وهو الذي دافع عن الشهيد النمر، ودافع عن معتقلين الرأي من الشيعة والسنة بالمجان، وكان يدافع عنهم طوعا، ولفقوا له تهمة بانه يمول من دول أجنبية، لذا خرج من السعودية، وشكل منظمة باسم المنظمة الاوروبية لحقوق الانسان، مع الناشط على الدبيسي، وعادل السعيد، جمع من الشباب من القطيف، حيث يتداولون فيها جميع قضايا المعتقلين، ان توكيل محامي، او اجراءات قانونية بحق معتقلي الرأي في السعودية لا يوجد.

العالم: في هذا الاطار في الاونة الاخيرة نحن شهدنا تسارعا في وتيرة اصدار احكام الاعدام، ليس فقط بحق معتقلي الرأي انما حتى بحق القاصرين، اولا ماهي التهم التي توجه للقاصرين، مثلا شخصا عمره 14 او 15 عاما ماهي التهم، ايضا الخروج عن طاعة ولي العهد او طاعة الامير؟

بن هاشم: لا، اصغر معتقل اسمه علي السبيتي من اهالي القطيف عمره 12 عاما، وهو متهم بخروج بمظاهرات في البحرين، ومحاولة قلب النظام في البحرين، وهو الان معتقل في السعودية، في عام 2012 اثناء الاحداث في البحرين كان متواجد مع اهله للسياحة، ورجع، لان عادتا اهالي القطيف، او الحساء يوم الخميس والجمعة يذهبون الى البحرين، وعندما رجع السبيتي وجهت له التهمة المشاركة في المظاهرات بالبحرين، وحاول قلب النظام في البحرين.

وهناك 8 طفلا من ضمنهم السبيتي، محكوم عليهم بالاعدام، واعمارهم تتراوح بين 12 الى 15 عاما، واصغر واحد 12عاما واكبر واحد فيهم 15 عاما، هذه اعمارهم لحظة الاعتقال، الان اعمارهم فوق الـ 20 عاما، وهؤلاء كلهم متهمين بتشكيل خلاية ارهابية، ومحاولة قلب النظام في السعودية، والتحريض على ولاة الامر، واحد منهم اسمه عبدالله المدن 15 عاما، متهم بانه وضع لايك في الفيسبوك قبل 5 اعوام، تم اعتقاله قبل أشهر من لايك وحكم عليه بالاعدام. و لايك كان على منشور كتب فيه الموت لآل سعود عندما كان عمره 15 عاما، والان حكم عليه بالاعدام.

العالم: عندما نتحدث عن واقع حقوق الانسان في السعودية، هناك ملف المشروع الذي يقوده محمد بن سلمان وهو مشروع الاصلاحات، انتم برأيكم الى أي مدى هذا المشروع مجرد واجهة أو انه يخدم مصالح الشعب؟

بن هاشم: من عام 2016، هناك حديث عن اصلاحات وتطور وتقدم بالسعودية ورؤية 30-20، وهناك تصريح لوزير الاسكان السعودي في عام 2016، بأن في عام 2020 لن يبقى مواطن سعودي بلا سكن، لكن الى اليوم ونحن في عام 2022 لا يوجد مواطن سعودي لديه سكن، بالعكس تم تشريد المواطنين في جدة ومكة والمدينة، و كذلك هناك هدمتلمنازل المواطنين في القطيف.

وازال النظام السعودي في جدة احياء، وتم تشريد اهلها، دون ان تعطيهم اي حقوق او تعويضات، وفي المدينة وفي مكة. هناك رسالة اريد ان اوصلها للمسلمين في العام ان اراضي العقارات التي تم هدمها، تم شراءه من قبل اليهود، في جدة ومكة المكرمة والمدينية المنورة، وتحديدا في الحجاز، من جدة الى تبوك، الى حدود الاردن.

العالم: هل هم يهود يعيشون في السعودية؟

بن هاشم: لا، هم اسرائيليون لديهم جنسية اميركية، وحتى شركات العقارات، على سبيل المثال نصف العقارات في مكة المكرمة والمدينة هي لشركة كوشنر، صهر الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، وموجودة شركته في السعودية بتصريح اميركي، وهو اسرائيلي، وكذلك جميع الحاخام الذين يتلقطون الصور في شوارع الرياض ويرقصون فيها مع المواطنين السعوديين، عندما تلاحظون في الصورة هناك برج المملكة، وهو في مكتب عقاري، هؤلاء يشترون الاراضي في مكة والمدينة وجدة، كل الحجاز تملكها اليهود الصهاينة الاسرائيليين.

اما عن مشاريع محمد بن سلمان، هناك عدة مشاريع، على سبيل المثال في الحساء اعلن عن مشروع مئة الف وحدة سكنية، ميناء العقير، واجهة العقير، احياء تراث الاح، وفي 2016 الملك حط حجر الاساس، لكن الى اليوم في عام 2022 لا يوجد الا حجر الاساس الذي وضعه الملك عام 2016.

اما مشروع نيوم، الذي حضى بضجة اعلامية كبيرة من عام 2016 الى اليوم عام 2022 لا يوجد فيه غير مطار صغير وصالة اجتماعات وقصر صغير، ولا يوجد اي مشروع سوى الصحراء، ولا يوجد أي مشروع تم على ارض الواقع، وجميع المشاريع التي تم الاعلان عنها في الاعلام، كلها مشاريع وهمية.

العالم: اذن لماذا هذه الضجة الاعلامية؟

بن هاشم: حتى الوظائف، لو اي شخص يحصي الوظائف التي تم الاعلان عنها في عام 2016 الى عام 2020، هي 26 مليون وظيفة تم الاعلان عنها عبر جهات رسمية سعودية، ومنها جرية عكاظ، وبهذا المفروض انه لا يوجد أي مواطن سعودي دون عمل، لكن للاسف الى الان البطالبة وصلت نسبتها في السعودية الى 86 بالمئة.

العالم: عندما يعلنون عن هذه المشاريع، مثل خلق وظائف للشباب، ومشاريع اقتصادية لماذا لم ينجحوا في هذه المشاريع، هل لانه لاتوجد ميزانية، او انها في الاساس مشاريع وهيمية؟

بن هاشم: كل المشاريع وهمية في الاساس، لان السعودية منهارة اقتصاديا، الاموال الموجودة في السعودية اما تذهب للاستثمارات خارج السعودية او للعدوان على اليمن، او على التحريض على ايران، وسوريا، والعراق، وتدمير البلدان العربية والاسلامية، هذه الميزانية السعودية، اما كمشاريع داخل البلد لا توجد، اي انسان عاقل يقول هناك مشاريع في السعودية اذن اين هي هذه المشاريع، من عام 2016 الى 2022 اين هي هذه المشاريع.

العالم: هذا عن موضوع مشاريع محمد بن سلمان في مجال الاقتصادي، ثقافيا البعض يقول، بان مشروع محمد بن سلمان الاصلاحي هو يهدف الى كسب الشباب ومواجهة المتطرفين في السعودية، ماهو رأيك؟

بن هاشم: ليس هناك مواجهة، النظام السعودي استخدم الدين كأداة حرب ضد الشعب، سابقا، كانوا يستخدمون علماء الدين المتطرفين، لنشر الفكر المتطرف والطائفية، العنصرية من اجل خلق تنظيمات ارهابية، في دولة عربية، كمال شاهدتم في سوريا والعراق، حيث ارسلو تكفيرين، وانتحاريين، هناك اكثر من شخص فجر نفسه في العراق، ولدى النظام السعودي علماء دين يستخدمهم للترويج له داخل البلاد، مثل عبدالرحمن السديس، الفوزان، آل الشيخ، وغيرهم من علماء السنة، يستخدمهم من اجل تبيض صفحة السعودية، الان كرت التكفيرين، والمتطرفين انتهى، لانه الان بحاجة الى علماء دين يحللو ما حرم الله، مثل التطبيع مع الصهاينة، خلع الحجاب، و الاغاني، يحللو كل ما حرم الله.

محمد بن سلمان حارب الشعب المتدين داخل المجتمع، مثل اية الله الشيخ حسن الراضي، السيد هاشم الشخص، الشيخ حسن فرحان المالكي، وهؤلاء من من اقوى الشخصيات في البلاد، وهم يدعون الى وحدة المذاهب، الى نبذ العنف والتطرف، الى تربية المجتمع، ولديهم عدة كتب، وممنوع ان تداول داخل السعودية، وهي عن الوحدة الاسلامية بجميع طوائفها، ولديهم كتب تنبذ التطرف والعنف، وهم مدرسة اخلاقية دينية، تربوية، تدعو الرى الوحدة الاسلامية والتسامح ونبذ العنف والتكفير والتطرف، هؤلاء حاربهم بن سلمان ووضهم في السجن، مثلما حارب جميع الكتاب والمتطرفين، الدكاترة والفلاسفة، الاقتصاديين والسياسيين، كلهم في السجون حتى لا يصل الشعب الى محرحلة الوعي، التي من الممكن ان هذه المرحلة تسقط النظام.

العالم: اذن حسب ما تفضلت بأن السعودية تهمش وتواجه من يدعو الى الوحدة بين المذاهب الاسلامية، ومن يدعو الى نبذ العنف، لماذا؟

بن هاشم: لان هذا لا يخدم مصالحها في المنطقة.

العالم: ما هي مصالحها في المنطقة؟

بن هاشم: لانه اذا اتحد المسلمون سقط النظام السعودي، في هم من ادخلو الحرب في سوريا، انا شخصيا درست في حلب اربع سنوات لكن، لم اعرف ابدا من بين اصدقائي مسيحيا او درزيا او شيعيا او سنيا، او ارمنيا، لم اكن اعرف حتى ما هو عرقهم، كانوا كلهم سوريين واصدقائي، وعندما رجعت الى البلد وحصلت الاحداث في سوريا، سمعت الاسطوانة التي يستخدممها آل سعود المجوس، الروافض.

كانوا يقتحون مخيمات في جدة، والرياض في كل قرية وحي وكل منطقة سنية، ويقولون انصروا اخوانكم السنة ضد الرافضة.

العالم: على مستوى رسمي؟

بن هاشم: على مستوى رسمي، وكذلك تستطيعون البحث في الانترنت وتجدون تبرعات ملك عبدالله، في حسابات مصرفية في الراشي والرياض، في المصارف التابعة للدولة بانها تدعم الارهابيين في سوريا والعراق، وحتى العتقيلن اصحاب الفكر التكفيري في السعودية تم ترحيلهم الى سوريا والعراق تحت مسمى الجهاد.

في اليمن كذلك حاولت السعودية، لكن الحمدلله الشعب اليمني كان شعب واعي مما حصل للعراق وسوريا، في البداية استخدمو استطوانة هؤلاء شيعة لم تنجح معهم، هؤلاء زيدية لم تنجح معهم، وثم استخدموا فتنة اقيال وهاشميين، ثم جاؤوا بالانفصالي، يعني جنوبي شمالي، يريدون فقط ان يجعلوا فرقة وتميز بين الشعوب حتى تبقى الحرب قائمة، على سبيل المثال نحن في الشرقية النظام يقول لو انتم الشيعة لا تقبلو بنا نحن كال سعود سيأتون لكم السنة والوهابية يذبحونكم ويسبو نسائكم، بهذا الشكل يهددون، وعندما يذهبون للسنة يقولون لهم اذا لم تقبلو فينا سيأتيكم الشيعة وبدعم من ايران وسيقتلونكم.

قناة وصال وصفا تبثان من الرياض وتسمعهم كيف يهددون بالقتل، وهناك مقطع شهير للمذيع في وصال، يقول والله وثم والله لو لا آل سعود لزحفنا الى القطيف والاحصاء ونحر فيك الرضيع قبل الكبير، وهذا التحريض داخل السعودية، وفي المساجد عندما كنت في البلاد كنت ذاهبان انا وصديقي الى مدينة المنورة، قبل كان عند الذهاب الى المدينة يجب ان تمر من القصيب لان لايوجد طريق مباشر الى المدينة، لذا كنا نقف من اجل تعبئة الوقود للسيارة، وقفنا انا وصديقي نصلي في المسجد فانا قلت له لنخرج من هذه المنطقة ونصلي لان هذه المنطقة معروفة بالتطرف، اغلب عناصر "داعش" نشأت في هذه المنطقة، هو قال انا اصلي انا رفضت ولم ادخل لكن هو دخل المسجد، طلع وهو مطعون سكينا، لانهم عندما رأه يصلي وهو مسبل اليدين يعني شيعي فاطعنوه بسكينة.

العالم: يعني النظام السعودي يتبع سياسة فرق تسد.

بن هاشم: نعم يتبع سياسة فرق تسد.

العالم: النظام السعودي يرى عندما تكون هناك تفرقة بين الشيعة والسنة، ويخوف الشيعة من السنة ويخوف السنة من الشيعة، الوضع مناسب ليستمر في حكمه؟

بن هاشم: نعم

العالم: في هذا الاطار عندما نتحدث عن مشاريع ابن سلمان المستقبيلة وهو يطمح بالحكم ليصبح ملكا للسعودية من يشكل خطرا وتهديدا على مشروع بن سلمان لوصوله الى سدة الحكم ولو هو عمليا كل شيء بيده، هل هم علماء امراء منهم؟

بن هاشم: هذه نقطة مهمة جدا، من يحدد الملك وولي العهد في السعودية الاميركي، محمد بن نايف وهو ولي العهد السابق كان اقمع من بن سلمان حاليا، كان مسيطرا على كامل مفاصل الدولة، وهو ابوه واولاد الملك عبدالله الذي هو متعب الحرس الوطني، الامير نايف ومحمد مسيطرين على كل مفاصل الدولة، الجيش وزارة الداخيلة الامن العام كل شيء تحت سيطرتهم، جاء ترامب وكوشنر في ليلة واحدة قلب كل شيء، غير كل شيء عزل مقرن من ولاية العهد، وجعلوا محمد بن نايف ولي العهد ومحمد بن سلمان ولي ولي العهد.

وبعدها جاء كوشنر قلب الحكم كله، محمد بن نايف هو جماعته اصبحوا في الحصر القصري، وكذلك حصلت اعتقالات جمة الاميركي هو من يحدد ولي العهد المسرحية التي حصل هي مسرحية اميركية، الشركة الاميركية بلوك ولتر هي المسيطرة ي الرياض، والعساكر الاميركيين القداما هم من يحرسون قصور الرياض، هم الان يتحكون من سيكون ولي العهد ومن الملك، قصة ان محمد بن سلمن هو مسيطر لا هذا كلام غيرواقعي.

محمد بن نايف وكلنا نعرفها في البلاد انه القبضة الحديدة، تنظيم "القاعدة" قضى عليه من بكرة ابوه، كانوا اكثر من خمسة عشر الفا قضى عليهم كلهم، 11 الف في السجن واربعة الفا هربوا على اليمن، الارهاب لم يكن موجودا، محمد بن نايف حتى الجرائم البسيطة لم تكن تحصل في البلد، ظالم طاغية سافكا للدماء لكن كان ماسك الامن بقبضة حديدة، لم تكن النملة تمشي هناك، وياتي شخص جديد على السياسية ويقلب نظام الحكم لوحدة، لا غير صحيح حتى لو ابوه ملكا.

العالم: اذن لماذا نقلوا محمد بن نايف؟

بن هاشم: برأي أن محمد بن نايف، والملك عبدالله ما كان لديهم ذلك الانصياع الكامل للاميركان، على سبيل المثال في حرب اليمن رفضوا الدخول بريا لليمن وضلت الطائرات تقصف، ويدعم تنظيمات في الداخل، لانهم كانوا يعلمون لو يدخلون في اليمن سياتون اليهم في الرياض، عندهم خبرة تاريخية، لذا رفضوا هذا الشيء، لكن عندما جاء ترامب قال انا محتاج دخول اليمن، اليمن لا يسيطر عليها جماعات اخرى، كما يدعون انها جماعات موالية لايران، اذن لن يسمح بان تكون هناك قوة وسيادة في اليمن، من ينصاع له محمد بن نايف او محمد بن سلمان، محمد بن سلمان قبل ان ينصاع لترامب، وكل شيء تامر به افعله، الحرب في اليمن، المال ماذا تريد، فهذا سر الانقلاب.

العالم: تحدثنا على طبيعة محمد بن سلمان وانه كان مستعد لتنفيذ مخططات ومشاريع الاميركية وفي هذا الاطار تمت ازاحة محمد بن نايف ولي العهد السابق، اذا نظرنا الى موضوع مهم عندما وصل الملك سلمان بن عبدالعزيز الى سدة الحكم في السعودية تم شن حملة واسعة على بعض الامراء في السعودية وتم اعتقالهم وزج البعض في السجن كيف انتم تقرون هذه الحملة التي شنت على الامراء ما كان الهدف منها، هل كان الهدف منها مكافحة الفساد او كان هناك اهداف اخرى؟

بن هاشم: مكافحة الفساد هذا امر غير واقعي، الفساد ما هو عليه الملك سلمان وابنه، لكن هناك في منافسة، يعني هل العائلة الحاكمة سوف تقبل بل الانقلاب الذي حصل داخل البلاد، هل سيقبلون بشخص مختل عقليا مثل محمد بن سلمان ان يوصل للحكم، لا، فاغلب الامراء وهيئة البعية اذا رجعنا الى التقارير التي اصدرتها رويترز، وحتى مصادر اماراتية وقطرية، انه هناك رفض تام لوصول محمد بن سلمان الى الحكم، حتى تم رفض ان يكون وليا للعهد، وتمت مبايعتهم بالقوة ومن رفض تم اعتقاله، ومصادرة امواله وتحت اقامة جبرية في قصره، وبعضهم اعتقل وسجن وتم اعدامه، مثل محمد بن نايف الذي تم تعليقه من قدمية، انتقام بشع.

مارس محمد بن سلمان سلطة بشعة جدا على خصومه من العائلة الحاكمة، هناك تقارير نشرت في عند رويترز ان الانتقام الذي طال منهم كان اتنقاما شديد جدا، الى درجة وصل الى تعذيب كبار الامراء من عمامه واولاد عمومته، سلمان وابنه في السابق كانوا بدون قيمة امام اولاد الامير نايف واولاده والامير عبدالله واولاده، واولاد فهد ايضا، كانوا ينظرون للمك سلمان وعائلية نظرة استنقاص، ومن هذه الناحية محمد بن سلمان كان في انتقامه شديدا جدا، هناك انتقام شخصي، وهناك انتقاما ومنافسه وخصومة على الحكم ممكن ان نقول انقلاب، يعني مثلا اولاد الامير نايف عندهم ولاء من القبائل، مثلا امير قبيلة عتيبة وامراء قبايل الجنوب تم اعتقالهم، بسبب انهم موالين للامير محمد بن نايف،والامير نايف، وكانوا يسمونه اسد السنة، ولكن تم تصفية جميعهم،و الحرس الوطني تم اعتقاله وتصفية كل قادة الحرس الوطني، حتى القادة الامنيين في السلك العسكري تم اعتقالهم جميعا، والذراع اليمنى القحطاني تم قتله تحت التعذيب رغم انه اليد اليمنى للامير محمد بن نايف.

العالم: كل هذا الذي اشرت اليه في مايتعلق بالقمع في السعودية والوقائع المريرة لحقوق الانسان في السعودية، حقيقة نحن لم نسمع اخبار كثيرة، كوسائل اعلام من السعودية لماذا برأيك؟

بن هاشم: التعتيم الاعلامي في السعودية هو بشكل تام، لا يوجد شيء يخرج بسهولة، هناك المنظمة الاوروبية - السعودية لحقوق الانسان، وهي شكلت في المانيا، من قبل شباب من اهالي القطيف والاحصاء، وهناك صعوبة جدا في الحصول على اسماء المعتقلين، وصك الحكم، وحتى عائلة المعتقل لو قالت انه تم اعتقال ابناؤها او تم اصدار حكم عليه، يتم اعدام المعتقل، الى هذه المرحلة وصل القمع في السعودية.

العالم: لكن هنا اقصد ايضا، وسائل الاعلام الغربية والدول الغربية، لماذا لا تطلب من السعودية الكشف عن مايحصل في السعودية؟

علي الهاشم: هنا تحكم المصالح، التعويل على العالم الغربي مستحيل، على سبيل المثال قضية الخاشقجي، كانت ابتزاز سياسي لسحب اموال من السعودية، عندما جاء الحرب الروسية الاوكرانية اوروبا وجدت نفسها محتاجة للنفط السعودي، انهوا قضية الخاشقجي واعطوا الحصانة الاميركية لابن سلمان، على انه رئيس وزراء بلاده ولا يحاكم، لكن الوسائل الاعلام الغربية كلها اجيرة، لا توجد الا وسائل اعلام، مثل الميادين وقناة العالم، والمنار، والاتجاه، وبعض القنوات العربية، تنقل مظلوميتنا.

حتى قناة الجزيرة لما كانت من مصلحتها ان تعمل ضد السعودية كانت تنقل احداث الاحصاء في العوامية، في 2017 حصلت حرب 100 يوما في العوامية وكانت الجزيرة تنقلها، وتغطيها بي بي سي، ليس حبا في الشعب السعودي ولكن لخدمة مصالحهم وسياسياتهم، لكن الان لا يوجد احد يتكلم، كانت قناة الجزيرة تنقل بشكل مباشر اخبار معتقلين الرأي في السعودية الان لا تقل شيء.

العالم الغربي عالم منافق، لدينا الان 8 اطفال محكومين بالاعدام، طفل 12 عاما مهدد بقطع الرأس بالسيف اين الاعلام الغربي لا احد يتكلم، في ايران امراة توفيت بسكة قلبية او دماغية، جعلوها ثورة في ايران، لانهم اعداء مع ايران وهذا يخدم مصالحهم، لكنهم حبايب مع السعودية لهذا لان يتكلموا عنه.

العالم: في العودة الى موضوع حقوق الانسان في السعودية، في المنطقة الشرقية من الطائفة الشيعية وايضا هناك اقليات في جنوب السعودية، من الزيدية، والاسماعيلية، كيف حال وحقوق الانسان هناك؟

بن هاشم: انا التكلم بشكل عام، في المنطقة الشرقية هناك تميز، وكذلك في منطقة الجنوب يوجد تميز، في الوظائف في الحقوق، في المعاملة في الخدمات، القطيف مدينة كبيرة ولكن الى اليوم لا يوجد فيها جامعة، ابناؤها تذهب الى الدمام، او الجبيل، او المنطاق الاخرى للدارسة، حتى ان محافط القطيف، ومدير الشرطة ليس من ابناء القطيف، ياتي بالمسؤول السني او السلفي، او تكفيري، من جميع المدن، يجعلوه يترأس الشرطة، السلك العسكري، التعليم، حتى مدير المدرسة في القطيف ممنوع ان يكون من القطيف، او الاحصاء، (ممنوع ان يكون شيعي مدير مدرسة).

في القطيف حتى هناك محاربة اقتصادية، يوجد فيها ناس يعيشون في بيت من صفيح، الضمان الاجتماعي يصرف، حتى للبدوي، لكن الشيعة من القطيف محرومون من الضمان الاجتماعي.

العالم: يعني منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز لم يصرف لاهالي القطيف ضمان اجتماعي؟

بن هاشم: لا، منذ عهد الملك فهد الى اليوم.

العالم: الاربع خمس سنوات الاخيرة وفي ظل مشروع اصلاحي تحت رعاية محمد بن سلمان لم تحدث أي تغيرات في واقع المنطقة الشرقية؟

بن هاشم: بالعكس زاد القمع، والقتل والتدمير، تم ازالة العوامية، والان كذلك هناك ازالة لبيوت القطيف، وهناك حملة اعتقالات اسبوعية، مع خبر اعتقال شخص او شخصين او ثلاث، كبار علماء الشيعة في المنطقة الشرقية كلهم في اصبحوا في السجون السعودية، الشيخ سمير الهلال، اية الله الشيخ حسن الراضي، اية الله سيد هاشم الشخص، محمد العباد، عباس المازن والموجود هم عشرة الى 15 عالم وهم موالين للنظام.

العالم: وكيف هي حقوق الانسان في المناطق الجنوبية، من الاسماعيلية والزيدية؟

بن هاشم: مهمشين، لا خدمات، لا بيوت، لاخدمات صحية، عندما تذهب الى المنطقة الجنوبية تجد بيوت مبنية من قش، مثل نجران والجيزان، وهناك احياء فخمة لكن ليست لاهالي نجران. النظام السعودي حاول ان يبني حاجزا بين اليمن والجزيرة العربية، لان القبائل الموجودة في نجران وجيزان هي نفسها قبائل يمنية، مثل قبائل يام والصقور وعدة قبائل اخرى، وهم نفس القبائل والطوائف، من زيدية واسماعيلية، لذا بدأت بتوطين السلفيين والوهابيين في المنطقة الجنوبية حتى تجعل فاصل بين اليمن والجزيرة العربية.

لذا الاحياء الفخمة الموجودة في جيزان ونجران هي للوهابيين والسلفيين، ونفس الشيء يوجد في المنطقة الشرقية، على سبيل المثال في الاحصاء في الاحياء لا توجد طرق ولا مدارس ولا مستشفيات، حتى في احياء السنة ونحن في الاحساء معروفين بالتعايش، على سبيل المثال هناك حي للسنة يسمى الصالحية لو دخلت فيه تظن نفسك في افريقيا بسبب سوء الخدمات فيه، لكن ياتون بالسلفية ويوطنوهم في الاحساء من اجل تغيير التركيبة السكنية والديمغرافية، ان الاحساء 80 بالمئة من الطائفة الشيعة و20 بالمئة من الطائفة السنة المعتدلين، لذا هم ياتون بالسلفين ويطونهم في الاحساء.

العالم: محمد بن سلمان يطمح لان يصبح ملكا ماهي التحديات امام محمد بن سلمان، وهل هناك شخصيات يمكن ان تعرقل مشروع محمد بن سلمان للوصول الى سدة الحكم او تشكل تهديدا او خطرا لولي العهد محمد بن سلمان في السعودية؟

بن هاشم: هذا مرتبط بمن يحكم في السعودية الديمقراطي او الجمهوري.

العالم: يعني لا يرتبط بالداخل السعودي؟

بن هاشم: بالداخل السعودي لا، مستحيل، كل ما نراه في الاعلام غير صحيح، ان العائلة الحاكمة في السعودية منذ نشأتها رهن اشارة اميركا فقط، ليس لديها أي قرار ذاتي داخل اي شيء الان المطلوب تحويل السعودية من دولة متشددة دينية الى دولة علمانية منفتحة، لذا نرى فجأة علماء الدين كلهم في السجون، فاتحين البلاد الى ابشع ما تتصور، لو ترى ما يحصل في الرياض او جدة، حتى وصل بهم الامر ان يفتحوا مراقص في الرياض ومكة المكرمة جنب رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم، وبيت الله الحرام، بل باتوا يروجون بان الاسلام هو غير الذي نحن نعرفه، سابقا السعودية كانت ترتدي وجه الوهابي المتشدد التكفيري.

ولكن الان يقولون عن الاسلام الصحيح، بان الله لم يامر بارتداء الحجاب، وفقط أمر نساء الرسول بالحجاب، لذا يجب الان خلع الحجاب في السعودية، وان الرقص والاغاني حلال، بل ان عادل كلباني وهو كان امام الحرم المكي سابقا، على قناة ام بي سي، من اجل ان يحلل الغناء والرقص زعم بان النبي محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان ياتي بجواري ويضرب على الطبل حتى عايشة تنظر الى هذه الاشياء، لذا استند على هذا الحديث وبتحليل الرقص والغناء في السعودية، والان شغالين، الصهاينة اولاد عمهم اسرائيلين.

العالم: الان نتطرق الى السياسية الخارجية للحكام الجدد في السعودية اذا صح التعبير، في ما يتعلق بالعدوان على اليمن، السعودية شنت عدوانها على اليمن منذ 8 سنوات ومن الواضح بدأت في مستنقع الان، انتم كيف ترون مستقبل هذا العدوان؟

بن هاشم: انا ارى مع سقوط النظام السعودي، هذه الحرب لا تنتهي الا في الرياض، ما حصل في اليمن، حرب ثمان سنوات، ابشع حرب قرأت عنه على مر التاريخ، قرأت عن حروب كثيرة حرب العالمية الاولى الثانية الثالثة، لكن كمجازر وبشاعة حصلت في اليمن لم ترى عيني.

السعودية في هذه الحرب مجرد اداة، لا يظن أحد ان السعودية بقرارها شنت الحرب على اليمن، ان الحرب على اليمن هي حرب اميركية اسرائيلية بريطانية وليست حرب سعودية على اليمن، بالعكس حتى الشعب اليمني كان لديه الوعي الكافي.

ان العدوان السعودي طيلة الثمان سنوات كان النظام السعودي يقصف بيوت المواطنين يبيد الاطفال والنساء، لم يرحم لا الحجر ولا البشر في اليمن، ولكن اليمن طيلة السنوات كان يقصف فقط في المناطق العسكرية، وطوال الثمان سنوات لم يقتل مدني واحد بالسعودية، الان الحرب استنزفت خزينة الدولة كاملة، طبعا جميع ما تشاهدونه في الاعلام عن ايرادات السعودية وبانها وصلت الى السماء هذا كله كلام غير صحيح.

العقد الوحيد الذي وقعه مع اميركا عشر سنوات خمسمائة وخمسين مليار سنويا حق الاسلحة في الاخيرة اميركا سحبت انظمتها من عندهم، الباتريوت وغيرها، وكذلك العقود التي وقعوها مع المانيا واستراليا واسبانيا، مبالغ خيالية تكلفك تقريبا متين مليار شهريا في حرب اليمن هذه دمرت البلد.

السعودية مثلما قال ترامب هي بقرة حلوب عندما يجف ذرعها يجب ان يذبحوها، هذا ما يحصل الان، مثلما حصل مع صدام حسين، دخل وحارب ايران ثمان سنوات (الحرب المفروضة على ايران) سبحان الله التاريخ ممكن ان يعيد نفسه من دعموا صدام حسين ضد ايران هم الان يدعمون السعودية ضد اليمن فالتاريخ هنا يعيد نفسه.

اتوقع ان السعودية تتجبر، وبن سلمان الى الان يتجبر ويتغطرس على اليمن، في جميع الاحوال هو مهزوم في اليمن، لان اليمنيين اذلو طغاة العالم، طغاة اميركا واسرائيل وانظمتها في الخليج (الفارسي) اليمن هزمتهم واذلتهم وكسرتهم في اليمن، وانتصر اليمن، الان النظام السعودي خاسر لكن مازال متجبرا ومتكبرا في حصاره على الشعب اليمني، على وقف الرواتب على الشعب اليمني، وعلى محاصرة الشعب اليمني من كافة الجهات حتى من لقمة العيش، هذا الحصار سيكون هو الاداة الاساسية، لان اليمن يتقدم فيها خطوة يسقط هذا النظام، ان هذا النظام سينقلب سيحصل معه كما حصل مع صدام حسين، يعني حتى الدول المتحالفة معه ستعاديه وتحاصره مثلما حصل مع صدام حسين.

العالم: خلال السنوات الماضية نحن شهدنا بعض الخطوات من قبل السعوجية تجاه كيان الا حتلال الاسرائيلي، مثلا فتح المجال الجوي امام الرحلات الاسرائيلية، هل هناك برأيكم ارادة سعودية لتطبيع العلاقت مع الكيان الصهيوني؟

بن هاشم: ان السعودية تجاوزت مرحلة التطبيع، وهناك شركات عقارية اسرائيلية موجودة في جدة، ومكة والمدينة، والكل شاهد ان مذيع قناة اسرائيلية عسكرية وليست قناة عادية في جبل عرفة وفي مكة المكرمة وصور فيها، وكذلك العديد من الصهاينة دخلو الى نجران وجيزان، واطلعو على الاثار الموجودة في هذه المناطق، وصورها، العنوان التي تستخدمه السعودية من اجل ان يتقبل الشعب دخول الصهاينة ان هذا صحيح اسرائيلي لكنه لديه جنسية امريكية فهو دخل السعودية بالجنسية الاميركية ولم يدخل بالجنسية الاسرائيلية.

والان الاسرائيليين الذين دخلوا الى الامارات قرابة الخمسة الاف اخذ الجنسية الاماراتية اذن هو مواطن خليجي لذا يدخل على السعودية ويخرج منها بشكل عادي لذا لا احد يستطيع ان يقول له شيء لانه دخل بجواز سفر اماراتي، الاجواء مفتوحة، لذا التطبيع تم بجميع اشكاله، اقتصاديا، عسكريا، حتى الاتفاقية بيهنم وبين مصر تيران والصنافير، اتفاقات عسكرية بينهم وبين السعودية و"اسرائيل" كثير من التطبيع موجود، نتنياهو اعلن قبل كم يوم ان من اولوياته هو اعلان ولم يقل التطبيع مع السعودية.

العالم: في الشهرين الماضيين نحن رأينا حملة اعلامية تحريضية من قبل قنوات عربية تابعة للسعودية، وقنوات ناطقة بالغة غير العربية تمويلها سعودي ضد ايران، ما هو سر العداء السعودي؟

بن هاشم: العداء السعودي هم يريدون ايجاد بديل عن "اسرائيل" للعرب والمسلمين، وللعرب بالتحديد، من هو هذا العدو، حتى في زمن بوش هناك مقولة وفيديو يقول فيها لنجد عدو بديل لـ"اسرائيل" حتى العرب يتقبلون وجود "اسرائيل" ككيان طبيعي بينهم، لذا يجب ان يكون لدى "اسرائيل" والعرب عدو مشترك، ومن هو هذا العدو المشترك، هو حسب وصفهم الفرس ولا يقولون ايران، ان ايران كان لها تاريخ عريق في الاسلام بواسطة النبي محمد صلى الله على اله وسلم، يزوروا حقائق الاسلام والتاريخ، ليقولوا ان ايران هو العدو المشترك بين العرب والاسرائيليين، هنا وقع عليها الاختيار.

في السعودية النظام السعودي يخلق العداء على ايران بانهم يكرهوا السنة، ويرديون ان يحتلوا مكة والمدينة، يريدون ان يحكموا الجزيرة العربية، و يريدون الانتقام من "عمر الخطاب" بقتل السنة ، هذا ما يروج لهم، انت لو تاتي تحدث الشيعة في المنطقة الشرقية ننال من هذا الموضوع كثيرا، بان هؤلاء شيعة يعني موالين لايران، وسيقتل السنة، واذا تحصل حرب بين السعودية وايران ان ستقف مع ايران ضد السعودية لان ولائك ليس للوطن، طبعا هنا يقصودن الولاء لآل سعود، فهو خلق عدو مشترك بين "اسرائيل" والعرب لتقبل وجود الكيان الصهيوني ككيان طبيعي في المنطقة.

وهذا لن يحصل كعرب سأتكلم كعربي سيأتي يوم التي تدعمنا فيه ايران وكما تدعم الفسطينيين بالمال والسلاح، لكن سياتي اليوم وسأحمل انا العربي مع جاري الفارسي السلاح لإزالة "اسرائيل" من الوجود.