الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

هل فشلت المفاوضات السرية بين صنعاء والرياض؟

هل فشلت المفاوضات السرية بين صنعاء والرياض؟
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال حساب "الاحداث السعودية" على تويتر المهتم باخبار النظام السعودي ان المفاوضات السرية بين صنعاء والرياض فشلت بسبب عوامل خارجية .

العالم - السعودية

وكتب الحساب في تغريدة قال فيها:

"فشل المفاوضات السرية بين صنعاء والرياض بسبب عوامل خارجية والتدخل السافر للمندوب الأمريكي".

واضاف: "ان هذا يعني الاستعداد لجولة جديدة من الصراع سيتم خلالها تدمير عصب الاقتصاد السعودي (منابع النفط وشركات التكرير وتعطيل الموانئ)".

واضاف:" لا نتمنى عودة الصراع ولكن السعودية لا تمتلك قرارها".



وكان عضو مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء د.عبد العزيز البكير قال في تغريدة له على تويتر يوم 18 نوفمبر : أنه من المتوقع أن يصل وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة صنعاء خلال الأيام القادمة لاستئناف المفاوضات بين صنعاء والرياض على تمديد الهدنة والاستجابة لمطالب الشعب بتسليم المرتبات ورفع الحصار وإيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة .

وكان البكير قد كشف قبل ايام عن محادثات أجراها وفد سعودي سابق مع حكومة صنعاء وجرى خلالها دعوة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط لزيارة السعودية .

روابط ذات صلة

شاهد 'الأخضر العربي' ماذا فعل في اليمن؟!!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-11-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-11-2022

بالفيديو.. اليمين يتهم نتنياهو بالخيانة والأجهزة الأمنية تحذر من التصاعد والتطرف

شاهد.. رئيس وزراء العراقي يهنئ المنتخب السعودي بفوزه على الأرجنتين في مونديال قطر

هل فشلت المفاوضات السرية بين صنعاء والرياض؟

سقوط طائرة تابعة لطيران الجيش العراقي في سامراء