هل فشلت المفاوضات السرية بين صنعاء والرياض؟

العالم - السعودية

وكتب الحساب في تغريدة قال فيها:

"فشل المفاوضات السرية بين صنعاء والرياض بسبب عوامل خارجية والتدخل السافر للمندوب الأمريكي".

واضاف: "ان هذا يعني الاستعداد لجولة جديدة من الصراع سيتم خلالها تدمير عصب الاقتصاد السعودي (منابع النفط وشركات التكرير وتعطيل الموانئ)".

واضاف:" لا نتمنى عودة الصراع ولكن السعودية لا تمتلك قرارها".





وكان عضو مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء د.عبد العزيز البكير قال في تغريدة له على تويتر يوم 18 نوفمبر : أنه من المتوقع أن يصل وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة صنعاء خلال الأيام القادمة لاستئناف المفاوضات بين صنعاء والرياض على تمديد الهدنة والاستجابة لمطالب الشعب بتسليم المرتبات ورفع الحصار وإيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة .

وكان البكير قد كشف قبل ايام عن محادثات أجراها وفد سعودي سابق مع حكومة صنعاء وجرى خلالها دعوة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط لزيارة السعودية .