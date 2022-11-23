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اسلامي: زيارات مسؤولي الذرية الدولية تجري وفقا للتوافقات الحاصلة

اسلامي: زيارات مسؤولي الذرية الدولية تجري وفقا للتوافقات الحاصلة
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي"، ان زيارات مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران، تجري وفقا للبرنامج الذي يتم التفاوض والاتفاق حوله.

العالم- ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به "اسلامي" لمراسل ارنا، اليوم الاربعاء، وردا على سؤال حول "زيارة المدير العامة للوكالة الذرية الدولية المرتقبة الى ايران".

ولفت مساعد رئيس الجمهورية، ان المفاوضات بين طهران والوكالة الدولية، لاتزال قائمة من اجل التوصل الى برنامج محدد قابل للتطبيق.

وفي اشارة الى تخيصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو النووية، صرح اسلامي : ان سياسة الضغوط وتشديد الحظر لن تحقق اي نتيجة لامريكا والترويكا الاروبية، وبما يلزم على هذه الدول اذا ارادت ان تظهر حسن النية وتعود الى تعهداتها التي لم تنفذ بعد، ان يتم اتخاذ ذات الوثيقة معيارا للجميع.

واوضح، ان "المعيار الذي تعتمده الجمهورية الاسلامية الايرانية، هو "قانون الاجراء الستراتيجي" الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي حول الغاء الحظر؛ نحن بدانا التخصيب بنسبة 60% في منشاة الشهيد علي محمدي (فوردو) بناء على القانون نفسه وفي سياق تطوير سعة التخصيب هناك".

واضاف رئيس الطاقة النووية الايرانية، ان "هناك اجراءات اخرى بهدف ايجاد سلسلة جديدة من التخصيب، بدأت بالفعل في منشأة الشهيد احمدي روشن النووية (نطنز)"؛ مؤكدا على، ان "كافة الاجراءات المتخذة لحد الان جاءت في اطار قوانين الوكالة الذرية الدولية وبإشراف مفتشيها".

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