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تونس تعلن زيادة جديدة في أسعار المحروقات

تونس تعلن زيادة جديدة في أسعار المحروقات
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، عن زيادة جديدة في أسعار بعض المحروقات.

العالم - تونس

وأفاد البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بأنه تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم غد الخميس 24 نوفمبر/ تشرين عند منتصف الليلة كما يلي:

البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2525 مليم للتر

الغازولين بدون كبريت: 2205 مليم للتر

الغازولين العادي: 1985 مليم اللتر

البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز": 2855 مليم اللتر الواحد

الغازولين بدون كبريت "الممتاز": 2550 مليم اللتر الواحد

وأكدت الوزارتان أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.

وتعد هذه الزيادة في أسعار المحروقات الخامسة على التوالي وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها تونس، حيث رفعت الحكومة منذ بداية عام 2022، أسعار المحروقات 4 مرات، كانت الأولى في الأول من فبراير/شباط، والثانية في الأول من مارس/ آذار، أما الثالثة فكانت في 14 أبريل/ نيسان، وكانت الرابعة في أغسطس/ آب الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة المال التونسية سهام البوغديري أنه سيتم رفع الدعم عن المحروقات بصفة نهائية بحلول عام 2026.

وقدمت وزيرة المال عرضا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج مدته 48 شهرا، في إطار قرض بقيمة نحو 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.

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