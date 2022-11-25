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مقتل 15 مسلحا من "الشباب" في عملية عسكرية جنوبي الصومال

مقتل 15 مسلحا من
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، اليوم الجمعة، مقتل 15 من عناصر جماعة "الشباب" الإرهابية، في عملية للجيش، جنوبي البلاد.

العالم - أفريقيا

وقالت الوزارة في بيان، إن "عملية عسكرية نفذتها وحدات من الجيش بالتعاون مع المخابرات الصومالية والحلفاء الدوليين في بلدة بولو مدينة، بإقليم شبيلى السفلى".

وأضافت أن "العملية تسبب في مقتل 15 من عناصر الشباب وتدمير عتاد عسكري كان بحوزة الإرهابيين".

وشددت الوزارة، أن "الحكومة الصومالية بالتعاون مع شعبها عازمة على دحر الإرهابيين من جميع مناطق البلاد".

والأربعاء الماضي، نفذت وحدات من الجيش الصومالي، عملية مماثلة في بلدة "بولو مدينة"، قتل فيها 49 من عناصر "الشباب".

وتواصل القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات قبلية عمليات عسكرية ضد حركة "الشباب" المتمردة قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" المتمردة التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

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