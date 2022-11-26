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شاهد.. 'اسرائيل' وكابوس الإنتفاضة الثالثة

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفی الصواف ان كيفية وكمية التصعيد الاخير في العمليات الفدائية الفلسطينية، جعلت كيان الاحتلال يخشی من انفجار انتفاضة ثالثة.

العالم - خاص بالعالم

وقال الصواف في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية العملية ان العملية الاخيرة التي شهدتها القدس بانفجار عبوات ناسفة، تعد تطوراً كبيراً لدی المقاومة الفلسطينية.

وأكد ان تخوف الكيان الاسرائيلي من انفجار انتفاضة ثالثة لايأتي من فراغ، لأن الواقع في الضفة الغربية والعمليات التي تقوم بها المقاومة تزيد من حدة هذا التخوف.

وأشار الی ان الحاضنة الشعبية في الضفة الغربية باتت اليوم أكثر وعياً وأكثر حماية للمقاومة والمقاومين.

وأوضح ان معركة سيف القدس وحدت كل الساحات الفلسطينية وهذه المسألة لم تكن موجودة بل أوجدتها معركة سيف القدس في عام 2021 وهذه المسألة يخشاها الاحتلال بشكل كبير.

وبيّن ان المقاومة أصبحت في جميع الساحات الفلسطينية هي الاساس وأصبح موضوع مسميات الفرق التي تقوم بالعمليات غيرمهمة.

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شاهد.. 'اسرائيل' وكابوس الإنتفاضة الثالثة

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