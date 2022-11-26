الاعلام السعودي يتصنّع المشاعر ويضخم زيارات ابن سلمان

خاص بالعالم

فقد اطلّ بن سلمان على الحشود الذين توافدوا من كل حدب وصوب ليسلموا عليه في مونديال قطر، يا سلام كيف الزعماء كلهم يجلسون معه، كل هذه القيادات يحبونه وسلامات وتحيات، حيث حلّ قائد المسيرة بالمكان، واهم شخصية بالعالم وهو منقذ البشرية وان الخير سيأتي على يده !! حسب ما يصوره الاعلام السعودي.

ولفت رئيس الحركة الاسلامية للاصلاح المعارض الدكتور سعد الفقيه، ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ان المعارضة السعودية تشمت بصوت مرتفع ببن سلمان، بعدما اصبح يتودد ويغازل قطر وهو صاغر واضعاً العلم القطري على كتفه.



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