سوريا .. قصف منطقة إدلب من قبل 'جبهه النصرة'

العالم - سوريا

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، في بيان له أمس السبت إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".

وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في محافظة حلب وعمليتين في محافظة إدلب .

وأشار إلى أن قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بمحافظة إدلب أسفر عن مقتل عسكري سوري واحد.

والأحد الماضي قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.