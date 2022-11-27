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سوريا .. قصف منطقة إدلب من قبل 'جبهه النصرة'

سوريا .. قصف منطقة إدلب من قبل 'جبهه النصرة'
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، ( المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.

العالم - سوريا

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، في بيان له أمس السبت إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".

وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في محافظة حلب وعمليتين في محافظة إدلب .

وأشار إلى أن قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بمحافظة إدلب أسفر عن مقتل عسكري سوري واحد.

والأحد الماضي قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.

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