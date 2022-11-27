عدد الوفيات والإصابات بالكوليرا في سوريا

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ووفق بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) نقلا عن الوزارة أن الإصابات توزعت في حلب 933 ودير الزور 228 والحسكة 88 واللاذقية 89 والرقة 54 وحماة 33 والسويداء26 وحمص 25 ودمشق 20 وريف دمشق 15 وطرطوس 10 ودرعا 5 والقنيطرة 3.

وأفاد البيان أن العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 49 توزعت في حلب 40 والحسكة 4 ودير الزور 2 وحمص 1 وحماة 1 ودمشق 1.

ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة، المتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل سحب المياه من المصدر، واستخدام أوعية مغطاة ونظيفة لنقلها ولتخزينها، وإذا كانت المياه غير آمنة، فيجب جعلها آمنة من خلال غليها لمدة دقيقتين على الأقل، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، ولا سيما قبل التعامل مع الطعام أو تحضيره، وقبل الأكل، وبعد تنظيف الطفل، وقبل الرضاعة الطبيعية، أو إطعام الطفل، وبعد استخدام دورات المياه.

كما أكدت ضرورة إعادة تسخين بقايا الطعام بشكل صحيح لقتل البكتيريا قبل تناولها، وتغطيته لتجنب الذباب وانتقال الأمراض، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على نظافة وسلامة مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس وعدم شرب الماء من الصنبور بالفم مباشرةً وعدم تبادل زجاجات أو أكواب الماء بين الطلاب.

منذ سبتمبر/أيلول من العام 2022، تواجه أجزاء من سوريا تفشيًا كبيرًا للكوليرا، بما في ذلك المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من البلاد. وعلى الرغم من أن سبب التفشي ارتبط في بادئ الأمر بتلوث المياه بالقرب من نهر الفرات والنقص الحاد في المياه في شمال سوريا، إلا أن المرض بات منتشرًا في جميع أنحاء سوريا.