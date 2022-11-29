رئيسي: العلاقات بين ايران والعراق متجذرة وعميقة

العالم - ايران

واضاف رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" في مجمع سعداباد التاريخي- الثقافي بطهران، اضاف ان العلاقات الإيرانية العراقية ليست عادية بل ذات جذور عميقة قائمة على القيم ومعتقدات الشعبین الايراني والعراقي.

وقال ان مراسم أربعین الحسيني (ع) وتواجد محبي اهل البيت (ع) من جميع أنحاء العالم الإسلامي خاصة من ايران في الأرض العراقي، وحسن الضيافة شعب هذا البلد للزوار في مراسم الأربعينية كله يجسد عمق هذه العلاقات.

واعرب عن تقدیره للشعب العراقي على استضافته للزوار الايرانيين في مراسم الأربعينية.

واعرب الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي عن امله برفع مستوى العلاقات بين طهران وبغداد في ظل الحكومة العراقية الجديدة واصفا مكانة العراق بانها مهمة لإرساء السلام والأمن والإستقرار بالمنطقة .

واعتبر ان حضور رئيس الوزارء العراقي محمد شياع السوداني في ايران يشكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية مضيفا ان هناك العديد من القضايا التي ستتم مناقشتها ونأمل بأن تشكل الزيارة منطلقا لتبادل الوفود .

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من جهته قال رئيس وزراء العراقي: زيارتنا هي لادامة اواصر العلاقات الخارجية بين البلدين وهو مايحتم علينا العمل والتنسيق المشترك في مختلف الجمالات.

واضاف، ان هذا ما يدفعنا الى التنسيق لمحاربة الارهاب والتطرف والمخدرات التي تهدد شعوب المنطقة.

وتابع، اتفقنا مع فخامة الرئيس على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، العراق سيبذل جهدا بشأن الالتزامات المائية.

وثمن السوداني موقف ايران في دعم العراق في امدادات الغاز والكهرباء، مؤكدا ان العراق سيبذل جهدا بشأن الالتزامات المالية.

واضاف السوداني: ان أمن البلدين وحدة لا تتجزء وجزء من أمن المنطقة، مؤكدا ان العراق لن يكون منطلقا للاضرار بدول الجوار

وتابع: سنبحث المشاكل الأمنية وهناك صيغة للتفاهم وسيتم ايجاد آلية للعمل والتنسيق الميداني لتجنب اي تصعيد.

واكد السوداني التزام الحكومة العراقية لتطوير آفاق التعاون مع ايران ونشكر فخامة الرئيس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

واضاف، ان العراق شعبا وحكومة لا ينس دعم الجمهورية في مكافحة "داعش" من خلال المستشارين والاخوة الذين قدموا ارواحهم.

يتبع ..