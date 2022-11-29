ابقوا تعبويين.. سيدي يا ابن محمد هذه الرايات تشهد

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بمناسبة اسبوع التعبئة في ايران أكد قائد الثورة الاسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة آية الله السيد علي خامنئي، السبت الماضي وخلال استقباله استقبل في حسينية الإمام الخميني (رض) حشدا من قوات التعبئة الشعبية بمناسبة اسبوع التعبئة الشعبية في ايران، حيث اكد سماحته ان إن التعبئة تعتبر ثقافة وخطابًا وفكرًا، وأكد أنها ليست مجرد مؤسسة عسكرية بل مكانتها أعلى منها ولا تقتصر نشاطاتها على المجال العسكري فقط، بل يجب أن يكون حاضراً في جميع المجالات، بما في ذلك العلوم الدينية والعلوم المادية.

وخلال هذا اللقاء أكد سماحته واعتبر قيام قوات التعبئة بعمل جهادي دون أي توقعات من ميزات هذه القوات. واضاف: هناك الملايين من التعبويين في العالم الاسلامي مضيفا أن لغة قلوبنا وقلبهم واحدة، وتوجهاتهم هي نفس توجهاتنا.

وتابع، ان التعبئة لها مكانة بارزة في الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي، وقال إن الجبهة الاستعمارية الغربية تتخذ نهجًا خاصًا تجاه غرب آسيا لما لها من الاهمية ولمصادرها النفطية كون النفط هو أهم عامل في حركة العجلات الصناعية للغرب.

وأشار إلى الخصائص الجغرافية والجيوسياسية لغرب آسيا وخاصة إيران وقال إن الثورة الإسلامية غيرت قلوب الدول المجاورة لإيران، وان خطة الأمريكان في غرب آسيا كانت اسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران، موضحا ان الأمريكيين قرروا شل دول الجوار ، وهي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية ، قبل قرار لشن العدوان علي إيران ، وكشف الأمريكيون أنفسهم عن هذه الخطة عام 2006. وقالوا يجب علينا أن نطيح بالدول الست وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال قبل مهاجمة ايران.

وتابع، إن الجمهورية الإسلامية لم تدخل شمال إفريقيا اطلاقا، لكن سياسة إيران نجحت في كل من العراق وسوريا ولبنان، ما أدى إلى هزيمة أمريكا في هذه الدول.

وأشار إلي شجاعة الشهيد قاسم سليماني، وأضاف: إن اسم الشهيد الحاج قاسم يغضب أعداء إيران لأنه حمل راية سياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية التي احبطت خطة العدو العميقة.

وقال سماحنه: أن مشكلتنا مع أميركا لا يمكن حلها بالتفاوض وواشنطن لا تقبل سوى أخذ الامتياز تلو الآخر متسائلا أي مواطن إيراني غيور على وطنه مستعدٌ لتقديم تنازلات لأميركا.

وأشار الى أن ما تريده أمريكا هو أن يتخطى الشعب الإيراني كل الخطوط الحمراء.

وخاطب القوات التعبئة وقال عليكم الانتباه بتسلل العدو إلى قوات التعبئة؛ ان الشخص الفاسد قد يتنكر كتعبوي ورجل الدين.

نتابع الان اهم التغريدات التي وصلت موقع التواصل "تويتر"حول وسومات التعبئة واسبوعها المذكورة أعلاه (#أسبوع_التعبئة و #أنا_تعبوي):

نبدأ اولا مع تغريدة لحساب الناشطة المقاومة السيدة (مريم - Maryam) التي قالت في تغريدتها:

"حافظوا على الرُّوح التّعبويّة، اعرفوا قدر أنفسكم.." #انا_تعبوي

حساب الناشط المقاوم السيد (حسان أخضر - HassanAkhdar) قائلا:

التعبئه هي إحدى إبداعات إمامنا الجليل روح الله الخميني(قُدّه) #لبيك_یا_خامنه_ای #إسبوع_التعبئه #متضامنون_مع_إيران

بدورها.. غرد حساب الناشطة المقومة السيدة (تهاني فردون - Tahani Fardoun) قائلة:

فإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ -أبقوا تعبويّون! _الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله #أسبوع_التعبئة #أنا_تعبوي

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نشر حساب الناشط المقاوم السيد (نجاح خ - Najah Kh) مقطعا من نشيد (سيدي يا ابن محمد هذه الرايات تشهد) وغرد قائلا:

سيدي يا ابن محمد ... هذه الرايات تشهد ما تركناك وحيداً ... كلا لا والله يشهد سيدي يا ابن الحسين ... نحن أبناء الخميني وهتفنا بالولاء ... لعليّ الخامنئي إنها كل الحكاية #لبیک_یا_خامنه_ای #متضامنون_مع_إيران #أنا_تعبوي #مركز_نسيم

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بدورها غرد حساب التعبوية المقاومة السيد (فاطمة - Fatimaa) قائلة:

التعبئة إرث كبير ورائع من الإمام الخميني (قده). #انا_تعبوي #إسبوع_التعبئه

غرد حساب التعبوية المقاومة السيدة (ماجدة الموسوي - ماجدة الموسوي) قائلة:

"ثقافة التعبئة هي ثقافة الساعين المجهولين. إنّها ثقافة المجاهدين الذين لا يبتغون مقابلاً، ويخوضون الأخطار، وثقافة الشجاعة...هي بذل النفس من أجل الآخرين." |السيد القائد الخامنئي دام ظلّه #أنا_تعبوي #أسبوع_التعبئة

غرد حساب الناشطة المقاومة السيدة (ام البنين3 - Om lbaneen3) فيديو رمزي للدعو للمشاركة في تغريدة #انا_تعبوي قالت فيه:

ندعوكم للمشاركة في حملة التغريد ضمن وسم: #أنا_تعبوي اليوم بدءًا من الساعة 4 بعد الظهر

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