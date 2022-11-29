شاهد.. معاناة أهالي الاهوار في جنوب العراق جراء قلة المياه

العالم - مراسلون

هذا التراجع بمعدل الاطلاقات المائية سبب ضررا كبيرا لسكان الاهوار والمناطق الزراعية الذين فقدوا واحدا من اهم الموارد الاقتصادية دفعهم للبحث عن سبل العيش في أماكن أخرى.

ويتحدث مختصون بأن نسبة الضرر تجاوزت اكثر من النصف خلال العامين المنصرمين جراء أزمة المياه والجفاف، الأمر الذي أفقد الأهوار معدلات كبيرة من منسوب المياه ، وهي بحاجة الى تنفيذ استراتيجية سريعة مع أنشطة مستدامة لتقديم الإغاثة لسكان الأهوار جاء ذلك من خلال حملة اطلقها ناشطون حملة شعار انقذوا الاهوار.

وتشكل المسطحات المائية في جنوب العراق مساحة تقدر بـ300 الف كيلو متر مربع، تمتد ضمن ثلاث محافظات هي ذي قار وميسان والبصرة، وقد تعرضت لانتكاسات عديدة وتصحر بسبب الجفاف خلال السنوات الماضية.

استمرار تراجع مناسيب المياه في اهوار الجنوب يمكن ان يؤثر على التنوع البيولوجي في واحدة من اكبر المسطحات المائية في العراق ناهيك عن الاضرار الاقتصادية والبيئية الناجمة عن ملوحة المياه وملوثاتها.