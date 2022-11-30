شاهد.. أستراليا تهزم الدنمارك 1-0 وتخطف بطاقة التأهل من تونس

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وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة لمنتخب أستراليا وصلت الكرة لرايلي ماكجري الذي مرر الكرة للاعب ماثيو ليكي في منتصف الملعب وانطلق بها الأخير ثم سدد الكرة بعد التلاعب بالمدافع من داخل منطقة الجزاء لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

بهذه النتيجة وصل المنتخب الأسترالي الى 6 نقاط في المركز الثاني خلف فرنسا، بجدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022، جمعها من الفوز في مباراتين وخسارة مباراة وتسجيل ثلاثة أهداف وتلقي 4 خلال الجولتين الماضيتين.

بينما حل منتخب الدنمارك في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة جمعها من تعادل وخسارتين وتسجيل هدف وحيد وتلقي ثلاثة أهداف خلال المواجهات خاضهما في كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل الدنمارك الرسمي كالتالي : "حراسة المرمى: كاسبر شمكايل، والدفاع: يواكيم اندرسن ، اندرياس كريستنسن، يواكيم ماهل، والوسط: راسمون نيسين، بيبر هوبيرج، كريستان اريكسن، ماتياس جنسن، والهجوم: اندرياس سكوف اولسن ، جبيسبر ليندستروم، مارتين برايثويت.

بينما جاء تشكيل استراليا كالتالي: "حراسة المرمى: رايان، والدفاع: بيهيتش، كيي رووليس، هاري سوتار، ميلوش ديجينيك، والوسط: كريج جودوين، ارون موى، جاكسون ارفين، ليكي، والهجوم: رايلي ماكجري ، ميتشيل ديوك.

ويتفوق منتخب الدنمارك تسويقياً بواقع 353 مليون يورو، مقابل 37 مليون يورو فقط، بينما يتصدر أعلى اللاعبين قيمة في مباراة اليوم اللاعب بيير إميل هوبيرج لاعب توتنهام الإنجليزي بواقع 45 مليون يورو، فيما يأتي اللاعب ماثيو ريان لاعب كوبنهاجن الدنماركي بواقع 5 ملايين يورو.