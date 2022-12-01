أوليانوف: مثلث جديد للدبلوماسية متعددة الأطراف بين إيران وروسيا والصين

العالم - روسيا

وأشاد أوليانوف في تغريدة له على تويتر بالاجتماع الثلاثي للوفود السياسية لإيران والصين وروسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وكتب: ألا تبدو "الصين وإيران وروسيا" كمثلث جديد في الدبلوماسية متعددة الأطراف؟

وأضاف ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: في الواقع، يمكن توسيع هذا الإطار بسهولة.. الكثير من البلدان (إن لم تكن الأغلبية) تؤيد التعددية وتعارض محاولات الحفاظ على الأحادية والشمولية في العالم بأي ثمن.

وكان أوليانوف قد أعلن قبل ذلك عن عقد اجتماع ثلاثي للوفود السياسية لإيران والصين وروسيا في تغريدة على تويتر وكتب: الوفود الدائمة لإيران والصين وروسيا عقدت مشاورات ثلاثية بناءة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.