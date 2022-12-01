المغرب يسقط كندا ويحجز مقعده في ثمن نهائي مونديال قطر

العالم- المغرب

وأحرز حكيم زياش هدف تقدم المغرب في الدقيقة الرابعة، عندما استفاد من خطأ للحارس الكندي الذي حاول إبعاد الكرة، لكنه وضعها أمام نجم الأسود الذي استغل خروج الحارس وسددها للمرمى الفارغة.

وأضاف يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 23، بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق كرة صاروخية لا تصد ولا ترد.

وقلص المدافع المغربي، نايف أكرد الفارق لمنتخب كندا بتسجيله لهدف عكسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

وبهذا الفوز، رفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة السادسة، ورافقه المنتخب الكرواتي الذي رفع رصيده إلى خمس نقاط بعد تعادله بدون أهداف مع بلجيكا التي وصلت للنقطة الرابعة واكتفت بالمركز الثالث لتودع البطولة برفقة كندا التي لم تحصل على أي نقطة.

وهي المرة الثانية التي يتأهل فيها المغرب للدور الثاني لبطولة كأس العالم بعد الأولى في مونديال 1986.

وينتظر المغرب في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر، وصيف المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا، وألمانيا، وكوستاريكا واليابان، فيما تلعب كرواتيا مع بطلة هذه المجموعة.