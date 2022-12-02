هجوم مسلح على البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان

العالم - أفغانستان

ونقلت صحيفة "داون" عن وزارة الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه إن السفارة الباكستانية في كابول تعرضت لهجوم، اليوم الجمعة، تضمن استهداف القائم بالأعمال لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني.

وأضاف البيان أن نظاماني في أمان حاليا ولم يصب بأذى، إلا أن حارس الأمن، سيبوي إسرار محمد، أصيب "بجروح خطيرة" في الهجوم أثناء حماية رئيس البعثة.

وأعرب البيان عن إدانة باكستان بشدة لمحاولة اغتيال نظاماني والهجوم على مجمع السفارة، وطالب الحكومة الأفغانية المؤقتة "بإجراء تحقيقات شاملة على الفور في هذا الهجوم، والقبض على الجناة ومحاسبتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين الباكستانيين والمواطنين في أفغانستان".

من ناحية أخرى، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة الهجوم على القائم بالأعمال الباكستاني، مشيدا في الوقت ذاته بشجاعة حارس الأمن الذي خاطر بحياته وتلقى رصاصة لإنقاذ عبيد.