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وضع حجر أساس مشروع قناة مائية في 'وصاب السافل' بذمار اليمنية

وضع حجر أساس مشروع قناة مائية في 'وصاب السافل' بذمار اليمنية
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

وضع محافظ مدينة "ذمار" جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، محمد ناصر البخيتي، اليوم الجمعة ، حجر أساس مشروع تأهيل قناة مائية في منطقة كبة الأشراف وادي رماع، في بني سواده بمديرية وصاب السافل.

العالم- اليمن

يشمل المشروع، الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة بتكلفة 800 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي عبر الأمم المتحدة، إعادة تأهيل القناة المائية وإنشاء حاجز تحويلي وبوابات تحكم وقنوات وجدران حماية.

وخلال وضع حجر الأساس، بحضور عضو مجلس الشورى عبده علي العلوي، أكد المحافظ البخيتي "أهمية المشروع في دعم القطاع الزراعي وحماية التربة من الانجرافات وتسهيل عملية الري".

وبين "أهمية دعم جهود القطاع الزراعي بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي".

ودعا إلى استغلال الأراضي الزراعية المتاحة والتوسع في زراعتها لضمان انتاج محاصيل غذائية ونقدية تعزز فرص الوصول نحو الأمن الغذائي.

فيما استعرض ضابط مشاريع الصحة والزراعة بفرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء، المهندس عبدالله نعمان، "أهمية المشروع و دوره في خدمة النشاط الزراعي"، مبينا أن "المشروع يخدم حوالي ألف مزارع ويروي أكثر 600 هكتار من الأراضي الزراعية في المنطقة"، لافتا إلى أن "المشروع ينفذ بشكل تكاملي بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة".

حضر وضع حجر الأساس عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة.

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وضع حجر أساس مشروع قناة مائية في 'وصاب السافل' بذمار اليمنية

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