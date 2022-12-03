الضفّة وغزّة.. وتحديد وجهة الصراع مع المحتل

العالم - مع الحدث

هل خرجت جنين أقوى بمواجهة احتلال بعد استشهاد قيادييها السعدي والزبيدي؟

ماذا عن ارتفاع شهوة القتل لدى القيادة الاسرائيلية مع قرب تبوّء الصهيونية الدينية للسلطة؟

كيف يقرأ توقّع المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تزايد هجمات المقاومة عليها في الضفة والداخل؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، ومسؤول ساحة الضفة بحركة المجاهدين نائل ابوعودة، والصحفي والناشط السياسي مجاهد السعدي.