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البحرين.. تظاهرة في جزيرة سترة وبلدة كرانة تنديدا بزيارة رئيس الإحتلال

السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

تتواصل المسيرات المناهضة في البحرين ضد التطبيع مع كيان الاحتلال قبيل زيارة رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ للمنامة غداً الأحد .

العالم - البحرين

كما انطلقت تظاهرة حاشدة في جزيرة سترة تنديدا بزيارة رئيس كيان العدو الى البلاد.

ورفع المتظاهرون في المسيرات الأعلام البحرينية والفلسطينية والشعارات المنددة بهذه الزيارة.

وفي السياق عمت تظاهرة ثوريّة غاضبة بلدة كرانة رفضاً لزيارة رئيس الكيان المشؤومة وتنديداً بالتطبيع مع الصهاينة.

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هذا ودعت "جمعية الوفاق" البحرينية إلى المشاركة الفاعلة في تظاهرة إلكترونية بالتزامن مع زيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكدت الجمعية السياسية أن "موقف الشعب البحريني ثابت في مناصرة القضية الفلسطينية"، رافضةً الخطوات التطبيعية المتسارعة مع "تل أبيب".

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