لابيد يرد على نتنياهو: لن أتلقى منك دروسا عن الديمقراطية

العالم-الاحتلال

وقال لابيد: "سيد نتنياهو، أنا لن أتلقى منك دروسا عن الديمقراطية".

وأضاف: لا أتعلم الديمقراطية من شخص يدير آلة سموم ممولة من الخارج تتعامل في القذف والتشهير من أدنى أنواعها.. ليس من أولئك الذين وقفوا على درجات المحكمة وحرضوا على حكم القانون.. ليس من الذي عين حاليا مؤيدا إرهابيا محكوما وزيرا للأمن الداخلي ومجرما محكوما وزيرا للداخلية.. ليس من شخص خالف كل وعد قطعه على الإطلاق وحتى شركائه يعترفون بذلك".

وفي وقت سابق قال نتنياهو: "لقد تم اختياري لقيادة "إسرائيل" وأعتزم القيام بذلك بروح المبادئ الوطنية والديمقراطية التي نشأت على أساسها في منزل والدي والتي وجهتني طوال حياتي".

وأضاف: "سلوك لبيد خطير ويضر بالديمقراطية.. يجب أن نترك "الجيش الإسرائيلي" خارج أي نقاش سياسي.. لا يجوز بالتأكيد أن يتمرد كبار الضباط على الحكومة الإسرائيلية التي نالت ثقة الشعب.. هذا تجاوز للخط الأحمر".

وتابع قائلا: "حتى عندما كنا في المعارضة، لم نثور أبدا على الحكومة الإسرائيلية".

ودعا نتنياهو المعارضة إلى "التصرف بمسؤولية"، وتابع قائلا: "لدينا دولة واحدة وجيش واحد وشعب واحد ويجب ألا نؤذيهم.. وبالطريقة نفسها، أرفض الادعاءات الكاذبة ضدنا.. ستحمي الحكومة الإسرائيلية تحت قيادتي حقوق جميع المواطنين الإسرائيليين وستكون حريصة على التصرف من منطلق الضمان المتبادل والمسؤولية الوطنية ، كما فعلنا في جميع الحكومات تحت قيادتي".

وأضاف: "سأقود الحكومة الإسرائيلية وفق المبادئ الوطنية والديمقراطية التي وجهتني طوال حياتي، وسأعمل من خلالها على ضمان وتحسين حياة جميع المواطنين الإسرائيليين - دون استثناء".

وكرر نتنياهو ما قاله هذا الأسبوع في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية: "من سيقود السياسة هو رئيس الوزراء أولا".