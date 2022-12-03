مسؤول : البنى التحتية للبلاد تعرضت خلال الشهرين الاخيرين الى اشد الهجمات السيرانية

العالم - ايران

وفي تصريح اليوم بمحافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب)، اوضح "العميد جلالي" ان 85% من الهجمات السيبرانية التي استهدفت البلاد خلال العام الماضي، كانت بسبب الهشاشة والثغرات البسيطة في الشبكات الدفاعية.

وفيما اكد ضرورة تطوير طاقات الدفاع السيبراني للجمهورية الاسلامية الايرانية، لفت رئيس منظمة الدفاع الوطني، بان هذا الاجراء يجب ان يتم على المستوى الوطني وبما يشمل كافة المحافظات.

وعزا هذا المسؤول، اسباب نجاح الهجمات التركيبية للعدو الى هشاشة شبكات الدفاع السيبراني في ايران.

ومضى الى القول : ان العدو بعد ان واجه قوة ايران الرادعة في المجالات العسكرية والطيران المسير الجاهزية القتالية، لجأ الى اسلوب جديد لاستهدافنا.

واستطرد، ان الاعداء حرضوا على اثارة الشغب وافتعال الاضطرابات الاخيرة، في اطار حربهم التركيبية بعد فشلهم في الحرب العسكرية ضد الجمهورية الاسلامة الايرانية.

وشدد العميد جلالي على ضرورة تعزيز شبكات الدفاع السيبراني وسد الثغرات والهشاشة في هذا الخصوص، لضمان التغلب على الاعداء في هذه الحرب ايضا.