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شاهد.. أين فلسطين في استمرار التطبيع التركي والعربي!؟

الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي حسام عبد الكريم، أن حسابات تركيا في التطبيع مع كيان الاحتلال تختلف عن حسابات الأنظمة المطبعة في الخليج الفارسي، وكلاهما بعيدا كل البعد عن مصالح الشعب الفلسطيني.

العالم - خاص بالعالم

وقال عبدالكريم في حديث لبرنامج"مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن مصلحة الشعب الفلسطيني أصبحت شماعة تبرير لاي نظام يريد الاستمرار في تطبيعه مع الكيان الصهيوني.

وأضاف، تركيا بعدما رأت بأن مصلحتها الخاصة تتعارض مع الدفاع عن الشعب الفلسطيني اتجهت نحو التطبيع مع كيان الاحتلال.

واوضح الباحث السياسي، أن الدول العربية المطبعة خاصة دول الخليج الفارسي غرضها من التطبيع يختلف تماما مع غرض تركيا في التطبيع، مشيرا الى أن دول الخليج الفارسي المطبعة، تعتبر التطبيع مع الكيان الصهيوني مدخل للتأثير على الجهات المؤثرة في واشنطن من أجل ضمان استمرارها في التشبث بمقاليد الحكم.المزيد من

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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