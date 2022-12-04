منظمة الفاو: إنتاج إيران من الحبوب یشهد نموا بنسبة 17.3%

العالم - ايران

وافادت المنظمة في أحدث تقرير لها بان انتاج الحبوب في ايران بلغ 17.7 مليون طن في العام الماضي الايراني فيما ارتفع في العام الجاري ليبلغ 20.8 مليون طن مسجلا زيادة بنسبة 17.3 بالمائة.

وتشير إحصائيات المنظمة بان إنتاج الأرز في إيران بلغ 3.5 مليون طن خلال العام الجاري مسجلا نموًا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ انتاج ايران من القمح 13 مليون طن وسجل نموا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت منظمة الفاو ان احتياطي الحبوب الايرانية في نهاية العام الماضي كان 11.7 مليون طن، لافتة إلى انه ارتفع إلى 12.77 مليون طن في العام الجاري.