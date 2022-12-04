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اندلاع حريق بالقرب من المسرح الوطني في بغداد

اندلاع حريق بالقرب من المسرح الوطني في بغداد
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاحد، باندلاع حادث حريق في احدى البنايات بالقرب من المسرح الوطني في العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وأفاد موقع السومرية نيوز نقلا عن المصدر إن "حريقاً نشب داخل احدى البنايات بالقرب من المسرح الوطني في العاصمة" مضيفا أن "الحريق عبارة عن احتراق مولدة وخزين من مادة الكاز الموجود اعلى سطح احدى الفنادق".

وأشار الى، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخلاء النزلاء وباشرت بعمليات الاخماد".

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، إخماد حادث حريق مولدة كهربائي موضوعة أعلى سطح بناية فندق قرب المسرح الوطني وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن "فرقها شرعت بإخلاء بناية الفندق من النزلاء بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة إضافة إلى عجلات الإطفاء التخصصية لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

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