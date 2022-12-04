شاهد/اب سعودي تتعرض بناته للتحرش في حفل مدل بيست

العالم- السعودية

وتداول ناشطون على موقع تويتر مقطع فيديو لاب أخذ بناته لمهرجان المدل بيست الموسيقي فتعرضن للتحرش فرد الاب على المتحرشين بنفسه.

وكشف حساب "ضابط أمن سابق" الشهير عبر تويتر عن قيام السلطات السعودية باعتقال من يقوم بتصوير وقائع التحرش وليس المتحرش ذاته في فعاليات هيئة الترفيه.

وقال الحساب في تغريدة : في حفلات مدل بيست لا يعتقلون المتحرش، أو الذي يقوم أو تقوم بارتكاب ما يتنافى مع الذوق العام (إلا إذا انفضح الأمر)، ولكنهم يعتقلون من يقوم بتصوير هذه الأفعال ونشره.

وسنت السلطات السعودية منذ عام 2018 قوانين تجرم التحرش وتفرض غرامات باهظة وأحكاما بالسجن تصل إلى خمس سنوات على المدانين به لكن العديد من النساء السعوديات قلن لوسائل الاعلام إنهن لا يعتقدن أن السلطات تقوم بما يكفي.