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ملخص.. ملفات اقتصادية وسياسية ساخنة في المغرب العربي

الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول والثاني من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى، أجواء الحملة الانتخابية في تونس وخبز مسرطن في ليبيا وترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا وزيادات في الرواتب في موريتانيا والمصادقة على أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر.

العالم – المغاربية

وفي الجزء الأول، قالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي انه حتى الآن ورغم مضي اسبوع كامل على الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، الحملة تبدو باهتة و لا أثر لها في الشوارع التونسية على عكس الحملات الانتخابية السابقة حيث كان المترشحون في اطار نظام انتخابي.

وأضافت إن حملة الانتخابات البرلمانية الأولى التي تجري منذ الخامس والعشرين من جويلية، تجري بدون الفعاليات الخاصة بالانتخابات مؤكدة أن الفعاليات تختصر على توزيع منشورات وأن المترشين ربما يؤجلون حملتهم الى اليوم الاخير من الحملة الانتخابية.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين إن المجتمع الجزائري رحب بمصادقة البرلمان الجزائري على قانون المالية الجديد في البلاد.

وأضاف أن أهم بنود القانون الجديد هي عدم فرض أي ضريبة جديدة وتحريك القطاع الاقتصادي وبعض القطاعات التي كانت متوقفة مؤكدا أن هذا هو ةسبب ترحيب الشارع بالقانون الجديد.

وفي الجزء الثاني، قال نائب أمين عام حزب العمل والإنجاز في تونس الدكتور أحمد النفاتي إن البرلمان الجديد فيه مئة وواحد وستين مقعد وشهدت الانتخابات الخاصة به مقاطعة اغلب الاحزاب الكبرى والاحزاب المعروفة.

وأضاف أن الاحزاب الكبيرة وصفت مسار الانتخابات البرلمانية بمسار الإنقلاب ولذلك نشاهد أن هناك سبع دوائر فيها صفر مترشح وهذا يعني أفضل رد على من يقول أن هناك اقبال على الانتخابات البرلمانية. مشيرا الى أن القانون الجديد منع النخب من الترشح ما يدل على أن البرلمان سيضم العاطلين عن العمل وفاقد للنخب.

من جهته قال عضو حزب التحالف لأجل تونس كمال المعلول إن الانتخابات البرلمانية لا يوجد فيها اقصاء للكفاءات والدليل على ذلك هو أن حزبنا لديه مترشحين من الاطباء والمحامين.

وأضاف ان المقاطعة لم تجدي أي نفع للاحزاب المقاطعة لأنها تعرقل الحل السياسي للأزمة في البلاد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6465288

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