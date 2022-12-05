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شهيد وإصابات برصاص قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة

شهيد وإصابات برصاص قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

العالم-فلسطين

وأعلنت وزاة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، أن مواطنا استشهد إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر بمخيم الدهيشة.

وأفادت مصادر محلية للمركز الفلسطيني للاعلام، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى استشهاد الشاب "عمر يوسف مناع فرارجة" بعد إصابته برصاصة في الصدر، في حين أصيب ستة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق المصادر فإن قوات الاحتلال اعتقلت من المخيم ثلاثة مواطنين، أحدهم شقيق الشهيد، يزن يوسف حسن فرارجة (24 عاما). والمعتقلان الآخران هما: الشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الإضراب الشامل اليوم، ودعت جماهير شعبنا للمشاركة في تشييع الشهيد عمر مناع فرارجة.

والشهيد مناع هو الشهيد الرابع منذ بداية الشهر الجاري، في حين استشهد 20 مواطنًا في نوفمبر الماضي، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام إلى 216 شهيدًا.

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