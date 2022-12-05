الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس الشورى اليمني يدين التفجير بمسجد الزيار في حضرموت

مجلس الشورى اليمني يدين التفجير بمسجد الزيار في حضرموت
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس الشورى اليمني بصنعاء، التفجير الإجرامي الذي استهدف المصلين اليمنيين في مسجد الزيار بمديرية يبعث غرب ساحل حضرموت وأسفر عن استشهاد سبعة مصلين وجرح 22 آخرين.

العالم - اليمن

واستنكر المجلس في بيان، هذا العمل الإجرامي المؤسف الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء الآمنين في بيت الله وهم يؤدون صلاة الجمعة.

ولفت البيان إلى أن هذا العمل الغادر جاء في ظل الانفلات الأمني والأوضاع غير المستقرة والتحركات المشبوهة لقوى تحالف العدوان في المحافظة والمحافظات الجنوبية.

ودعا بيان المجلس أبناء محافظة حضرموت إلى إدراك المخاطر وحجم المؤامرات التي تحاك ضد المحافظة ومختلف المحافظات من قبل تحالف الشر، مؤكداً أن الشعب اليمني يرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية الدخيلة على قيمه ومبادئه وأخلاقه وتتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكل الأعراف الإنسانية.

وحمل قوى العدوان ومرتزقتها المسؤولية الأخلاقية وتبعات مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المحافظة.

وعبر بيان مجلس الشورى عن خالص التعازي لأسر وذوي الشهداء ولوزير المغتربين الدكتور محمد سعيد المشجري الذي فقد 6 من أقاربه في العمل الإجرامي الغادر، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

تصنيف :

روابط ذات صلة

اليمن.. جهود تثبيت الهدنة متعثّرة ومأرب تعود إلى الواجهة

وثائق عن فساد مالي كبير في حكومة العدوان في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. أبعاد إطلاق صواريخ على طائرات الاحتلال في سماء غزة

الرئيس السوري يتقبل أوراق اعتماد سفير باكستان لدى سورية

نائب أردني: لا يحق للرئيس تحدي النواب والمجلس

وزارة الصحة : 5 وفيات و69 اصابة جديدة بكورونا في إيران

وسائل إعلام: الولايات المتحدة نقلت حوالي 700 مركبة عسكرية إلى بولندا

أنباء عن انضمام كريستيانو رونالدو لناد عربي