مجلس الشوری الاسلامي یناقش غدا الاربعاء التصويت على الثقة لوزير الطرق المقترح 

العالم - ايران

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي انه بناء على طلب الحكومة ، يناقش البرلمان يوم الاربعاء التصويت على منح الثقة لمهرداد بذرباش ، وزير الطرق والتنمية العمرانية المقترح .

وافاد سيد نظام الدين موسوي مساء الإثنين انه : كان من المفترض عقد اجتماع التصويت على منح الثقة لوزير الطرق والتنمية العمرانية المقترح الاسبوع المقبل ، ولكن مع اقتراح الحكومة ، سيعقد هذا الاجتماع يوم الأربعاء (غدا) .

وأضاف المتحدث باسم هيئة رئاسة المجلس الإسلامي انه تمت دعوة رئيس الجمهورية لحضور هذا الاجتماع.

يذكر ان مهرداد بذرباش (41 عاما) خريج جامعة شريف للتكنولوجيا في مجال الهندسة الصناعية والإنتاج الصناعي وحاصل على درجة دكتوراه في إدارة التكنولوجيا من جامعة العلامة طباطبائي.