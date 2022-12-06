شاهد/وزيرة خارجية البوسنة ترتدي الحجاب في مؤتمر صحفي مع نظيرها الايراني

العالم- ايران

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البوسنية، اليوم الثلاثاء في سراييفو، وردا على سؤال صحفي من قناة CNN البوسنة حول أعمال الشغب الأخيرة في ايران قال أمير عبد اللهيان: الاضطرابات في إيران انتهت..يمكنك زيارة إيران لتتأكد بنفسك.

وفور اجابة امير عبد اللهيان على هذا السؤال، ارتدت وزيرة خارجية البوسنة وشاحًا اسود دعمًا لرد وزير الخارجية الإيراني على سؤال مراسل CNN وقالت مخاطبا الصحفيين: تخيلوا لو أنني خاطبتكم اليوم وأنا أغطي شعري بهذا الشكل، كيف سيكون تصوركم تجاهي، ما هي الصورة النمطية التي ستأخذونها عني؟ أعتقد أن حقوق الإنسان تشمل الحق في ارتداء ما تريد والسماح للجميع بارتداء ما يريدون وأن يعاملوا على قدم المساواة.

واضافت: يقال القليل حول حقوق الإنسان في أفغانستان، ويقال القليل حول حوق الإنسان في فلسطين، وأيضا حول حقوق الإنسان في بلدنا. كما تعلمون جيدًا، نعاني هنا من حظر على استخدام لغتنا الخاصة، ولكن لدينا شيء آخر، لدينا قوالب نمطية متجذرة بعمق على الرغم من أننا نعيش في قلب أوروبا، ورغم أننا أمة أوروبية، نحن نزرع التعددية الثقافية.

كما اكدت وزيرة خارجية البوسنة والهرسك ان ايران، دولة صديقة ونزيهة وهي دعمت وحدة اراضينا وتفهمت ظروفنا السياسية على الدوام وعلاقاتنا مع طهران جيدة، وهناك فرص كثيرة لتوسيع هذه الاواصر.