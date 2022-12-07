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الشعوب لأنظمتها المطبعة.. نحن في وادٍ وأنتم في وادٍ آخر

الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

فوز مغربي بنكهة فلسطينية في كأس العالم قطر 2022.

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