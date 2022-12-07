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الادميرال فدوي عبر العالم يؤكد دعم إيران للمقاومة في الضفة الغربية

الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد الادميرال علي فدوي نائب القائد العامِ لحرس الثورة الاسلامية خلال مقابلة خاصة له مع قناة العالم اَن الكيان الاسرائيلي زائل عن الوجود لامحالة مضيفاً اَن قيادات الكيان الغاصب اصبحوا يؤمنون بذلك وشدد على دعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

العالم - خاص بالعالم

وقال الأدميرال فدوي:"اغلب المحققين والمتابعين للتاريخ اليهودي يؤكدون على قصر عمر هذا الكيان الغاصب. قيادات هذا الكيان ايضا يعتقدون ان الكيان الصهيوني لن يصل عمره الى ثمانين عاما وهذا يعني انه اصبح اقل من ست سنوات على بقائه لقد قال ذلك بصورة واضحة وصريحة رئيس الوزراء الصهيوني السابق واعترف ايضا بتضاعف قوة محور المقاومة".

ولفت الادميرال فدوي الى أن :"امام الثورة الاسلامية ومحور المقاومة أكد انه يجب تسليح الضفة الغربية وان يذهب اليها السلاح مثل غزة لكي يتم الضغط على الصهاينة. في الوقت الحالي كل يوم ياتي خبر جديد من الضفة الغربية. الجيل الجديد في فلسطين اليوم يعتبر راس حربة المقاومة".

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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