ناشط سعودي: من قال أن التطور يعني الأغاني؟

العالم- السعودية

وجاء في تغريدة " تركي الشلهوب": "ابن سلمان يريد جعل السعودية عبارة عن مسرح أغاني، برامج أغاني، أغاني على الكورنيش، أغاني في الحدائق العامة، أغاني في المطاعم، أينما ذهبت أنت مجبر على استماع الأغاني.. من قال لهذا السفيه أن التطور يعني الاغاني؟".

كما انتقد الناشط السعودي "تركي الشلهوب" " مهرجان ميدل بيست " في العاصمة السعودية الرياض سابقا والذي سماه الناشطون السعوديون بمهرجان " التحرش والفجور".

وكتب الناشط السعودي "تركي الشلهوب" في تغريدة على تويتر أن "هذا ليس تطورًا.. هذا انسلاخ عن الدين والأخلاق والقيم!"

وتواصلت ردود فعل السعوديين حول الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه والتي تتضمن شذوذا جماعيا وأفعالا منافية للحياء.

وأثار نشر المشاهد الفاضحة من مهرجان التحرش والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي كما سماه السعوديون، غضبا شعبيا واسعا لدى السعوديين.