الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ناشط سعودي: من قال أن التطور يعني الأغاني؟

ناشط سعودي: من قال أن التطور يعني الأغاني؟
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

انتقد الصحفي السعودي "تركي شلهوب" سياسات بن سلمان الخاطئة في جعل بلاد الحرمين الشريفين مسرحا لأغاني.

العالم- السعودية

وجاء في تغريدة " تركي الشلهوب": "ابن سلمان يريد جعل السعودية عبارة عن مسرح أغاني، برامج أغاني، أغاني على الكورنيش، أغاني في الحدائق العامة، أغاني في المطاعم، أينما ذهبت أنت مجبر على استماع الأغاني.. من قال لهذا السفيه أن التطور يعني الاغاني؟".

كما انتقد الناشط السعودي "تركي الشلهوب" " مهرجان ميدل بيست " في العاصمة السعودية الرياض سابقا والذي سماه الناشطون السعوديون بمهرجان " التحرش والفجور".

وكتب الناشط السعودي "تركي الشلهوب" في تغريدة على تويتر أن "هذا ليس تطورًا.. هذا انسلاخ عن الدين والأخلاق والقيم!"

وتواصلت ردود فعل السعوديين حول الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه والتي تتضمن شذوذا جماعيا وأفعالا منافية للحياء.

وأثار نشر المشاهد الفاضحة من مهرجان التحرش والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي كما سماه السعوديون، غضبا شعبيا واسعا لدى السعوديين.

روابط ذات صلة

ناشط سعودي يفضح مدى حقيقة التزام آل الشيخ بالتعاليم الاسلامية

بالفيديو..صحفي سعودي يكشف استغلال السعودية لفتيات اجنبيات في الحفلات

هكذا ردّ ناشط سعودي على دفاع البعض عن 'الحفلات الحكومية' في الرياض

ناشط سعودي : 'ميدل بيست' انسلاخ عن الدين والأخلاق والقيم!

ناشط سعودي يتهم رئيس محكمة مكافحة الإرهاب بتعذيب النشطاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ناشط سعودي: من قال أن التطور يعني الأغاني؟

شاهد.. والدة الشهيد ضياء الريماوي تحمل جثمان ابنها على كتفها حتى المقبرة

الرئيس العراقی يدعو لحسم ملف النازحين وعودتهم إلى مناطقهم

دعموش یکشف من يرفض التوافق والمسؤول عن تعطيل انجاز الاستحقاق الرئاسي؟

الضفة المحتلة: 4 شهداء برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة

السوداني يصل الى مقر انعقاد القمة العربية الصينية