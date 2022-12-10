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دعوات لاقتحام الأقصى.. وتحذيرات من التصعيد في القدس

السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

بدأت سياسات حكومة الاحتلال المقبلة تخرج شيئا فشيئا، حيث دعا اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي استولى على حقيبة وزارة الأمن الداخلي الى تشديد اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك والبقاء فيه طيلة أيام ما يعرف بعيد الانوار.

العالم - البوصلة

الاوساط الفلسطينية حذرت من مغبة ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة بشكل عام والقدس والمسجد الاقصى المبارك بشكل خاص، وذلك وسط تحذيرات أطلقتها تقارير امنية من توتر الوضع الامني وتصاعد عمليات المقاومة ضد الاحتلال.

لماذا يصر افراد الحكومة المقبلة على الظهور بصورة المتطرف من اللحظة الاولى حتى قبل ان يصلوا الى الحكم؟ كيف ستتعامل السلطة الفلسطينية مع هذه الدعوات خصوصا بخصوص القدس؟ هل من الممكن ان نشهد مواجهات عسكرية ودخول غزة على الخطة اذا استمر التصعيد في المسجد الاقصى المبارك؟ كيف تقرؤون ارتفاع عمليات المقاومة مقابل ارتفاع استهدافات جيش الاحتلال للفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين؟ بحسب الاعلام العبري فهناك نية من قبل الاتحاد الاوروبي لوقف التنسيق مع كيان الاحتلال استخباراتيا وذلك بسبب الحكومة المتطرفة، كيف تقرؤون هذه الخطوات وهل من الممكن ان تتصاعد؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج البوصلة الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد، ومراسل قناة العالم فارس الصرفندي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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