شاهد.. تفاعل رواد التواصل مع إعدام أحد مثيري الشغب في إيران

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حكم الاعدام الذي صدر بحق محسن شكاري، استند الى الحقائق والشواهد التي قام بها بقصد إثارة الرعب والإخلال بالسلم والأمن العام وتعمد إصابة أحد قوات التعبئة بسلاح أبيض، ما أدى الى استشهاده، فضلا عن قيامه باغلاق أحد شوارع طهران في الـ25 من سبتمبر الماضي.



وشهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع مع هذا الموضوع حيث كتب محمد غروي مغردا: "خلال شهرين قتل أكثر من خمسين شرطي ورجل أمن ايراني هذا عدا عن المواطنين الأبرياء في أماكن العبادة والاتحاد الاوروبي صامت، عندما يصدم الإتحاد الاوروبي من إعدام أحدث مثيري الشغب في إيران، هذه صدمة سياسية".



غرد يعقوب علوية حول هذا موضوع كاتبا: "ينقل الإعلام خبر "أول إعدام في إيران بحق متظاهر وهو محسن_شكاري على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد". وهذا غير صحيح المفروض القول أول إعدام لأحد مثيري الشغب المتسببين بالقتل وإرهاب الآمنين وإحراق الأملاك العامة والخاصة، وليس متظاهر".



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