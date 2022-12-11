مقتل مواطن عراقي خلال اشتباك مع عناصر إرهابية

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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها: “بموقف بطولي استشهاد المواطن البطل (سهيل نجم الوران الشمري) من سكنة محافظة نينوى تلول الباج، اذ شاهد عناصر إرهابية متخفية بمزرعته فهرع لعجلته، وقام بإطلاق النار عليهم من بندقية كلاشينكوف كانت بحوزته وقتل إرهابيين اثنين منهم”.

وأضاف البيان: “قام إرهابيون آخرون برمي هذا البطل برمانة قاذفة “RBG7″ مما أدى إلى استشهاده (المواطن) وتضررت عجلته، اذ هرب 4 من العناصر الإرهابية بعد جريمتهم هذه باتجاه جزيرة الحضر وطاردتهم قوة من الفوج الثاني اللواء 91، وقوة من الحشد الشعبي والعشائري وتم محاصرتهم و قتلهم جميعا، وقد تبين أن من بينهم انتحاريان اثنان”.

وأردف: “إن هذا الموقف البطولي المشرف يجسد تلاحم الشعب ومؤازرته لقطعاتنا الأمنية ورفضه القاطع لأعمال وأفكار ونوايا عصابات “داعش” الإرهابية..الرحمة والخلود لروح الشهيد البطل الذي حفر اسمه في سجل التاريخ والبطولة”.

هذا وارسل القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفدا يمثله إلى مجلس عزاء الشهيد سهيل نجم الشمري تقديرا وعرفانا بموقفه البطولي في التصدي للدواعش الارهابيين.