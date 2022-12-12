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مواقع التواصل تتفاعل مع فيديو لجنى زكارنة.. ماذا تقول الشهيدة في الفيديو؟

الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصوت الشهيدة جنى زكارنة قبل ارتقاءها ليلة البارحة على يد قوات الاحتلال في جنين.

العالم ـ فلسطين

وحسب الفيديو تقول جنى: نحن لانخاف منهم. مهما عملوا فينا لا نخاف. نيران اسلحتهم كالماء بالنسبة لنا لأنها تطلق من أيدي فاشلين و خائفين.

ونشر حساب Ibrahim Burnat مقطع الفيديو معلقا: شاركوا الفيديو فضلاً وليس أمراً.. صوت الشهيدة جنى زكارنة قبل ارتقائها الليلة.. الطالبة جنى زكارنة في الصف الحادي عشر كان لديها أحلام كثيرة إلا أن رصاص الاحتلال أعدمها وأعدم أحلامها وخطف طفولتها لكم وللقدس ألف سلام".

واستشهدت الطفلة زكارنة برصاص قناص من جيش الاحتلال أصابها في رأسها، خلال تواجدها على سطح منزل عائلتها في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من جنين، وأصابت مواطنين على الأقل واعتقلت ثلاثة آخرين، بينما ألحقت أضرارا بعدد من المركبات المتوقفة وبأحد المحال التجارية، وسط اشتباكات اندلعت بمنطقة "البيادر."

وأعلن في مدينة جنين ومخيمها اليوم الاثنين الحداد والإضراب الشامل، حداداً على الشهيدة.

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