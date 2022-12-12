صباغ: ما تعرضت له سورية سببه موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

العالم-سوريا

وأشار صباغ خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح والوفد المرافق له اليوم إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلسين بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين ويدعم قضاياهما العادلة في المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً أن سورية كانت ومازالت جاهزة لتقديم كل ما يلزم لنصرة القضية الفلسطينية حتى استعادة كل شبر من الأراضي العربية المحتلة وعلى رأسها الجولان السوري المحتل.

بدوره أشاد فتوح بصمود وتماسك الشعب السوري وجيشه في التصدي للحرب الإرهابية التي استهدفت سيادة بلاده ووحدة أراضيها، مؤكدا أن انتصار سورية على الإرهاب هو انتصار لفلسطين وللأمة العربية وهزيمة لمشروع الشرق الأوسط الكبير، وتمهيد لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

وأشار فتوح إلى دور سورية الفاعل في دعم وحدة الشعب الفلسطيني لكونها كانت على مر التاريخ الحاضنة الأساسية له وعاملت اللاجئين الفلسطينيين ضمن أراضيها معاملة المواطن السوري، وقدمت تضحيات جساما في سبيل ذلك، مشيراً إلى ضرورة تعميق وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في الشأن البرلماني للارتقاء به إلى أعلى المستويات.