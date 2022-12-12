الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

صباغ: ما تعرضت له سورية سببه موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

صباغ: ما تعرضت له سورية سببه موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ أن ما تعرضت له سورية من مؤامرة وحرب خلال السنوات الماضية سببه موقفها المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

العالم-سوريا

وأشار صباغ خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح والوفد المرافق له اليوم إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلسين بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين ويدعم قضاياهما العادلة في المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً أن سورية كانت ومازالت جاهزة لتقديم كل ما يلزم لنصرة القضية الفلسطينية حتى استعادة كل شبر من الأراضي العربية المحتلة وعلى رأسها الجولان السوري المحتل.

بدوره أشاد فتوح بصمود وتماسك الشعب السوري وجيشه في التصدي للحرب الإرهابية التي استهدفت سيادة بلاده ووحدة أراضيها، مؤكدا أن انتصار سورية على الإرهاب هو انتصار لفلسطين وللأمة العربية وهزيمة لمشروع الشرق الأوسط الكبير، وتمهيد لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

وأشار فتوح إلى دور سورية الفاعل في دعم وحدة الشعب الفلسطيني لكونها كانت على مر التاريخ الحاضنة الأساسية له وعاملت اللاجئين الفلسطينيين ضمن أراضيها معاملة المواطن السوري، وقدمت تضحيات جساما في سبيل ذلك، مشيراً إلى ضرورة تعميق وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في الشأن البرلماني للارتقاء به إلى أعلى المستويات.

روابط ذات صلة

المقداد يلتقي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صباغ: ما تعرضت له سورية سببه موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

حظر اوروبي جديد على ايران بذريعة المسيرات وحقوق الانسان

العميد اشتياني: اوكرانيا لم تقدم وثيقة على استخدام روسيا للمسيرات الايرانية

هنية: حماس منذ انطلاقتها حركة ثابتة في مواقفها السياسية

رئيس مجلس النواب اللبناني: سأبدا بالحوار عند انضاج الظروف المؤاتية

شاهد.. هل عين العدالة الدولية عوراء عن جرائم الاحتلال؟