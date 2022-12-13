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وزيرا خارجية إيران والهند يؤكدان على ضرورة توسيع التعاون الثنائي

وزيرا خارجية إيران والهند يؤكدان على ضرورة توسيع التعاون الثنائي
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

اكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ووزير خارجية الهند في اتصال هاتفي على ضرورة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

العالم - ايران

وفي محادثة هاتفية جرت مساء الاثنين، تبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك القضايا المطروحة على جدول أعمال العلاقات الثنائية.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة متابعة الاتفاقات الثنائية من أجل زيادة تطوير العلاقات بين طهران ونيودلهي.

وفي إشارة إلى المستوى الجيد للعلاقات والتعاون بين البلدين ، أعرب وزير خارجية الهند عن آرائه حول التعاون الثنائي والدولي بين طهران ونيودلهي.

كما أكد وزيرا خارجية البلدين على ضرورة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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